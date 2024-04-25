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Алексей Волков: мы должны быть готовы ответить странам, которые планируют нападение на Беларусь

25 апреля 2024 08:38
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Итак, сегодня, 25 апреля, второй день работы ВНС. Его откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания. Затем на рассмотрение делегатов будут представлены проекты основополагающих документов – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы политического и военного строительства обостряют современные реалии. В обновленной Концепции нацбезопасности – все, что достигнуто нашим обществом за последние годы в самых различных сферах. Впервые появился термин «электоральный суверенитет». Существенное внимание – историческому наследию и традиционным ценностям. В целом расширен перечень сфер национальной безопасности. Документ обобщает накопленный опыт, чтобы гарантировать суверенитет страны. При этом главными ориентирами остаются созидание и развитие. Мирную жизнь обеспечит и утверждение новой Военной доктрины, основная цель которой – не допустить войны на территории нашего государства.

Алексей Волков: мы должны быть готовы ответить странам, которые планируют нападение на Беларусь-1

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Основа развития любого государства – его безопасность. И то, что на государственном уровне в нашей стране этому вопросу уделяется достаточно много времени, внимания главы государства, говорит о том, что этот вопрос является приоритетным для нашего общества. Мы видим, что происходит вблизи наших границ. Мы видим дальнее зарубежье, как развиваются и как нарастают конфликты. Поэтому обезопасить жизнь наших граждан, всех социальных слоев общества – конечно, важный аспект в деятельности всех структур не только силового ведомства.

Алексей Волков: мы должны быть готовы ответить странам, которые планируют нападение на Беларусь-4

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Безусловно, Беларусь – мирная страна. Глава государства вчера отметил в своей речи, что мы не собираемся ни на кого нападать. Вместе с тем, чтобы быть уверенными, что не произойдет никакого нападения на нашу страну, мы должны быть готовы нанести непоправимый ущерб тем странам, которые, возможно, планируют какое-то нападение.

Хотел бы еще отметить, что и Концепция национальной безопасности, и Военная доктрина прошли широкое общественное обсуждение. Много предложений, которые были в том числе от гражданского общества внесены в Концепцию национальной безопасности. Такое обсуждение и такая проработка этих программных документов лишний раз подчеркивают, что в Беларуси действительно демократия, власть народа.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Андрей Любимов # Алексей Волков

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