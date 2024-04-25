Алексей Волков: мы должны быть готовы ответить странам, которые планируют нападение на Беларусь

Итак, сегодня, 25 апреля, второй день работы ВНС. Его откроет выступление председателя Всебелорусского народного собрания. Затем на рассмотрение делегатов будут представлены проекты основополагающих документов – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы политического и военного строительства обостряют современные реалии. В обновленной Концепции нацбезопасности – все, что достигнуто нашим обществом за последние годы в самых различных сферах. Впервые появился термин «электоральный суверенитет». Существенное внимание – историческому наследию и традиционным ценностям. В целом расширен перечень сфер национальной безопасности. Документ обобщает накопленный опыт, чтобы гарантировать суверенитет страны. При этом главными ориентирами остаются созидание и развитие. Мирную жизнь обеспечит и утверждение новой Военной доктрины, основная цель которой – не допустить войны на территории нашего государства.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Основа развития любого государства – его безопасность. И то, что на государственном уровне в нашей стране этому вопросу уделяется достаточно много времени, внимания главы государства, говорит о том, что этот вопрос является приоритетным для нашего общества. Мы видим, что происходит вблизи наших границ. Мы видим дальнее зарубежье, как развиваются и как нарастают конфликты. Поэтому обезопасить жизнь наших граждан, всех социальных слоев общества – конечно, важный аспект в деятельности всех структур не только силового ведомства.