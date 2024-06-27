Витебский гарнизон перешёл на усиленный вариант несения службы

С учетом важности и масштабов Форума регионов ответственно подошли к обеспечению безопасности. Органами внутренних дел предприняты дополнительные меры по охране общественного порядка в дни проведения мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого личный состав Витебского гарнизона и приданных сил переведен на усиленный вариант несения службы. Внимание уделят не только обеспечению безопасности участников и гостей многочисленных площадок, но и ситуации на дорогах.

Алексей Шахович, первый заместитель начальника УВД Витебского облисполкома:

Для координации работы организован оперативно-ситуационный штаб. Особое внимание уделено дорожной безопасности. С этой целью сотрудниками Государственной автомобильной инспекции проработаны и обследованы маршруты движения участников Форума. Объекты, связанные с проведением мероприятий, места проживания гостей взяты под круглосуточную охрану. Для обеспечения правопорядка предусмотрены мобильные группы быстрого реагирования.