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Витебский гарнизон перешёл на усиленный вариант несения службы

27 июня 2024 08:43
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С учетом важности и масштабов Форума регионов ответственно подошли к обеспечению безопасности. Органами внутренних дел предприняты дополнительные меры по охране общественного порядка в дни проведения мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебский гарнизон перешёл на усиленный вариант несения службы-1

Для этого личный состав Витебского гарнизона и приданных сил переведен на усиленный вариант несения службы. Внимание уделят не только обеспечению безопасности участников и гостей многочисленных площадок, но и ситуации на дорогах.

Витебский гарнизон перешёл на усиленный вариант несения службы-4

Алексей Шахович, первый заместитель начальника УВД Витебского облисполкома:
Для координации работы организован оперативно-ситуационный штаб. Особое внимание уделено дорожной безопасности. С этой целью сотрудниками Государственной автомобильной инспекции проработаны и обследованы маршруты движения участников Форума. Объекты, связанные с проведением мероприятий, места проживания гостей взяты под круглосуточную охрану. Для обеспечения правопорядка предусмотрены мобильные группы быстрого реагирования.

Витебский гарнизон перешёл на усиленный вариант несения службы-7

Что касается развлекательных мероприятий, концертные программы зрители смогут посетить только после досмотра. Пункты пропуска установили у входа в Летний амфитеатр. Правоохранители ориентированы на незамедлительное реагирование и пресечение любых нарушений законодательства.

# Милиция Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Милиция Беларуси # общество # Андрей Любимов # Новости Витебска и Витебской области

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