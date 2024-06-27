Витебский гарнизон перешёл на усиленный вариант несения службы
С учетом важности и масштабов Форума регионов ответственно подошли к обеспечению безопасности. Органами внутренних дел предприняты дополнительные меры по охране общественного порядка в дни проведения мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого личный состав Витебского гарнизона и приданных сил переведен на усиленный вариант несения службы. Внимание уделят не только обеспечению безопасности участников и гостей многочисленных площадок, но и ситуации на дорогах.
Алексей Шахович, первый заместитель начальника УВД Витебского облисполкома:
Для координации работы организован оперативно-ситуационный штаб. Особое внимание уделено дорожной безопасности. С этой целью сотрудниками Государственной автомобильной инспекции проработаны и обследованы маршруты движения участников Форума. Объекты, связанные с проведением мероприятий, места проживания гостей взяты под круглосуточную охрану. Для обеспечения правопорядка предусмотрены мобильные группы быстрого реагирования.
Что касается развлекательных мероприятий, концертные программы зрители смогут посетить только после досмотра. Пункты пропуска установили у входа в Летний амфитеатр. Правоохранители ориентированы на незамедлительное реагирование и пресечение любых нарушений законодательства.