В Витебской области ряды милиции пополнили около 50 молодых сотрудников

Новые кадры на страже безопасности. Около 50 молодых сотрудников пополнили ряды милиции Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускники Академии МВД и Могилевского института Министерства внутренних дел будут работать в подразделениях уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, противодействию киберпреступности, наркоконтролю и торговле людьми, а в дорожно-патрульной службе многие начнут карьеру с должности участкового инспектора милиции. В торжественной обстановке молодым правоохранителям вручили служебные удостоверения. Офицеры дали наставления пополнившим ряды милиционерам и пожелали успеха в освоении профессии.

Полина Леонова, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Глубокского РОВД:

У нас была практика. На практике понравилось, как все устроено, как организовано. И ознакомившись с коллективом, со структурой, могу сделать вывод, что пока я не пожалела о выбранной профессии, а только начинаю свой путь, надеюсь, он будет у меня успешным.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Для нас сегодня в какой-то степени историческое событие, очередное пополнение молодых лейтенантов. Родина ждет от этих молодых ребят профессиональных успехов, совершенствование служебной деятельности, возможность, всегда вовремя приходить на помощь людям и давать квалифицированную помощь, чего в общем-то жду наши граждане.