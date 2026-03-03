Панихида в память о погибших сотрудниках и военнослужащих внутренних войск прошла в Минском районе

В Минском районе отдали дань подвигу и героизму – почтили память сотрудников и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга. Панихида состоялась в храме в честь Александра Невского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богослужение посетили представители руководства УВД Минского облисполкома, а также родственники и коллеги тех, кто не вернулся со службы. Вместе вспомнили тех, кто пожертвовал собственной жизнью в борьбе с преступностью и при выполнении сложных оперативных задач.

Андрей Любимов, начальник УВД Миноблисполкома:

Это не дань вежливости, это наша повседневная работа. Мы должны знать о каждой такой семье. Не нужна ли помощь, не нужны ли решения в бытовых вопросах. Если мы забудем тех, кто ценой своей жизни защитил покой граждан, мы потеряем наше будущее. Для молодых сотрудников, которые сегодня несут службу, присутствие на таких мероприятиях – важная составляющая. Они видят, что служба в милиции – это не просто работа, это судьба. И они понимают, если с ними что-то случится, государство, их товарищи, руководство не бросят их семьи.

В завершение церемонии участники возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, – этот жест стал символом благодарности и вечной памяти о подвиге защитников правопорядка.