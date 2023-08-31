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Овчарка, которую изъяли у пьяной витебчанки из-за жестокого обращения, обрела новый дом

31 августа 2023 07:33
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Новости Беларуси. Овчарка, которую изъяли у жительницы Витебска из-за жестокого обращения, обрела новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Овчарка, которую изъяли у пьяной витебчанки из-за жестокого обращения, обрела новый дом-1

Этим летом в интернете появилось видео, как в Витебске пьяная женщина избивает на улице собаку. Милиция отреагировала на запись и в отношении жительницы областного центра завели административное дело.

Овчарку тогда отдали в приют для бездомных животных. Спустя некоторое время по указанию Министра внутренних дел ее перевели в питомник областного управления Департамента охраны, где поместили на карантин. Забрать собаку к себе домой решил начальник УВД Витебского облисполкома.

Овчарка, которую изъяли у пьяной витебчанки из-за жестокого обращения, обрела новый дом-4

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Ответственный с моей стороны поступоквзять питомца на воспитание, потому что необходимо будет очень много времени уделять ему для соответствующих игр, развлечений и тренировок.

Овчарка, которую изъяли у пьяной витебчанки из-за жестокого обращения, обрела новый дом-7

По словам кинологов, которые на карантине занимались воспитанием питомца, Скотч, так зовут овчарку, очень энергичная и игривая молодая собака, ей всего год и три месяца.

# Человек и животные # общество # Андрей Любимов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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