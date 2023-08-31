Овчарка, которую изъяли у пьяной витебчанки из-за жестокого обращения, обрела новый дом

Этим летом в интернете появилось видео, как в Витебске пьяная женщина избивает на улице собаку. Милиция отреагировала на запись и в отношении жительницы областного центра завели административное дело.

Овчарку тогда отдали в приют для бездомных животных. Спустя некоторое время по указанию Министра внутренних дел ее перевели в питомник областного управления Департамента охраны, где поместили на карантин. Забрать собаку к себе домой решил начальник УВД Витебского облисполкома.