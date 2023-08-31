Овчарка, которую изъяли у пьяной витебчанки из-за жестокого обращения, обрела новый дом

Новости Беларуси. Овчарка, которую изъяли у жительницы Витебска из-за жестокого обращения, обрела новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Овчарка, которую изъяли у жительницы Витебска из-за жестокого обращения, обрела новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим летом в интернете появилось видео, как в Витебске пьяная женщина избивает на улице собаку. Милиция отреагировала на запись и в отношении жительницы областного центра завели административное дело.
Овчарку тогда отдали в приют для бездомных животных. Спустя некоторое время по указанию Министра внутренних дел ее перевели в питомник областного управления Департамента охраны, где поместили на карантин. Забрать собаку к себе домой решил начальник УВД Витебского облисполкома.
Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Ответственный с моей стороны поступок – взять питомца на воспитание, потому что необходимо будет очень много времени уделять ему для соответствующих игр, развлечений и тренировок.
По словам кинологов, которые на карантине занимались воспитанием питомца, Скотч, так зовут овчарку, очень энергичная и игривая молодая собака, ей всего год и три месяца.