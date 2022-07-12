«Мы это подробно обсуждали». Лукашенко рассказал о планах Запада напасть на Россию

Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости были приглашены выпускники военных вузов и высший офицерский состав. Отличникам учебы объявлены благодарности Президента. Погоны генерал-майора главнокомандующий вручил заместителю командующего ВВС и ПВО Дмитрию Михолапу, главе УВД Витебской области Андрею Любимову, начальнику управления Следственного комитета по Гродненской области Эдуарду Малиновскому и руководителю Минской региональной таможни Сергею Иванову. Церемония проходит в непростой для каждого из них период – страну извне испытывают гибридной войной. Глава государства подчеркнул: с таким небывалым уровнем угроз и вызовов национальной безопасности мы еще не сталкивались.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности. В итоге эта целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине.

Уверен, что в ходе учебы в военных вузах вы внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и отлично понимаете происходящее на наших западных границах. Более того, в последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с Президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) – через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников.