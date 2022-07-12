«Мы это подробно обсуждали». Лукашенко рассказал о планах Запада напасть на Россию
Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости были приглашены выпускники военных вузов и высший офицерский состав. Отличникам учебы объявлены благодарности Президента. Погоны генерал-майора главнокомандующий вручил заместителю командующего ВВС и ПВО Дмитрию Михолапу, главе УВД Витебской области Андрею Любимову, начальнику управления Следственного комитета по Гродненской области Эдуарду Малиновскому и руководителю Минской региональной таможни Сергею Иванову. Церемония проходит в непростой для каждого из них период – страну извне испытывают гибридной войной. Глава государства подчеркнул: с таким небывалым уровнем угроз и вызовов национальной безопасности мы еще не сталкивались.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности. В итоге эта целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине.
Уверен, что в ходе учебы в военных вузах вы внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и отлично понимаете происходящее на наших западных границах. Более того, в последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с Президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) – через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников.
Одновременно предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия. Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы.
Лукашенко – военным: «крестоносцы» из НАТО вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска. Подробнее здесь.
Президент убежден, что воевать европейские страны не хотят, но безропотно следуют интересам Вашингтона. Потому активно ведут разведку на земле и в воздухе, осваивают логистику, увеличивают военные бюджеты. Выстоять и оправдать доверие народа – долг белорусов в погонах. Расслабляться ни в коем случае нельзя.