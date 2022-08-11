Убийство 25-летней девушки в Витебске – подозреваемый задержан

Новости Беларуси. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве девушки. За ее жизнь медики боролись в течение недели, но спасти не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел поздней ночью на одной из автозаправочных станций. Неизвестный нанес несколько ножевых ударов случайной прохожей. Для установления личности нападавшего была создана оперативно-следственная группа, в которую вошли наиболее подготовленные сотрудники правоохранительных органов.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Кропотливо, день за днем совместно с коллегами из управления Следственного комитета и Комитета судебных экспертиз мы работали над сбором доказательной информации, чтобы изобличить этого преступника. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности в Витебске. Мы выводили людей в гражданской форме одежды, формировали наряды, разбивали город на сектора, чтобы ночью перекрыть всевозможные выходы преступника на подобного рода преступления. В результате проведенной работы нам удалось сузить сектор, определить место проживания преступника.