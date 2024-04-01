Новые меры ответственности для живодёров! Как новый закон Президента защитит питомцев?

Установка новых правил обращения с питомцами, закрепление повышенных требований к содержанию опасных собак и меры ответственности за жестокость к четвероногим – Президент подписал закон «Об ответственном обращении с животными», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа над документом шла более полутора лет. Его основные положения вступят в силу с января 2025 года.

Истории о бесчеловечном обращении с животными появляются с пугающим постоянством. О таких случаях становится известно десятки раз в год. И это несмотря на то, что тем, кто истязает беззащитных питомцев, грозит не только штраф, но и уголовная статья. Яркий пример – живодерка из Витебска. Прославившаяся своей жестокостью дама не раз попадала в новостные заголовки. В мае 2022 года видео, где хозяйка избивает свою собаку, прямо на улице, разлетелось по всему интернету.

На жуткие сцены отреагировал и глава государства, поручив правоохранителям разобраться. Итог – у витебчанки две статьи. А ее пес по имени Одди получил путевку в счастливую жизнь. Его новым хозяином стал сенатор Дмитрий Басков.

Сергей Веракса, заместитель начальника Ж елезнодорожного РОВД Витебска: В настоящее время данная гражданка находится под постоянным пристальным контролем со стороны милиции, в отношении нее проводится ряд профилактических мероприятий, в том числе и подготовка материалов для последующего направления ее в лечебно-трудовой профилакторий.

А это пес Скотч. Тоже из Витебска. И та же хозяйка. И снова страшные планы избиения немецкой овчарки на улице. Тут вопрос на контроль взял министр внутренних дел. Собаку изъяли. Теперь она окружена заботой и вниманием у начальника УВД Витебского облисполкома.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Скотч оказался великолепным и надежным другом, любящим прогулки. Уже около года он у меня проживает. Мы с ним с утра около двух километров, трех проходим, что позволяет ему и мне быть в хорошей физической форме.

Это случаи со счастливым концом. Но таких историй, к сожалению, не так много. В Витебском приюте для бездомных животных, единственном в Беларуси, где питомцы находятся на постоянном содержании, с последствиями насилия над четверолапыми сталкиваются постоянно. Чаще кошки и собаки поступают запуганными, морально подавленными. Но не единичны случаи и физических травм.