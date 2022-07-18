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«Особое внимание – дорожной безопасности». Как прошли фестивальные дни у витебской милиции?

18 июля 2022 19:54
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Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» завершился в Витебске. Торжественная церемония закрытия прошла 17 июля и закончилась далеко за полночь. Разрешилась и главная интрига форума. Стали известны имена лауреатов и обладателя Гран-при взрослого конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лапицкий о рекордах «Славянского базара – 2022». Подробнее здесь.

«Особое внимание – дорожной безопасности». Как прошли фестивальные дни у витебской милиции?-1

В Витебске гости и участники фестиваля чувствовали себя комфортно и безопасно. Это заслуга правоохранителей – лучшие из них получили благодарности.

«Особое внимание – дорожной безопасности». Как прошли фестивальные дни у витебской милиции?-4

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Мы уделили особое внимание дорожной безопасности с учетом большого приезда гостей и международных организаций в этом году. В части обеспечения пешеходных зон, обезопасить движение наиболее уязвимых участников дорожного движения – с достоинством и на достаточно высоком уровне исполнили сотрудники Государственной автомобильной инспекции.

«Особое внимание – дорожной безопасности». Как прошли фестивальные дни у витебской милиции?-7

Витебск все никак не может сказать любимому фестивалю до свидания. Концерты продолжаются даже после официальной церемонии закрытия. И, судя по проданным билетам, этим вечером в Летнем амфитеатре снова будет аншлаг. Публика ждет звезд шансона. А уже 19 июля васильковая столица начнет готовиться к 32-му фестивалю. Дирекция уже анонсировала джазовую программу с Денисом Мацуевым. А значит, менее чем через год мы снова услышим магические слова: «Увага, гаворыць и паказвае Витебск».

Сергей Аморалов из «Отпетых мошенников» оценил атмосферу «Славянского базара». Подробнее здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Андрей Любимов # Денис Мацуев # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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