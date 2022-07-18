«Особое внимание – дорожной безопасности». Как прошли фестивальные дни у витебской милиции?

Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» завершился в Витебске. Торжественная церемония закрытия прошла 17 июля и закончилась далеко за полночь. Разрешилась и главная интрига форума. Стали известны имена лауреатов и обладателя Гран-при взрослого конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лапицкий о рекордах «Славянского базара – 2022». Подробнее здесь.

В Витебске гости и участники фестиваля чувствовали себя комфортно и безопасно. Это заслуга правоохранителей – лучшие из них получили благодарности.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Мы уделили особое внимание дорожной безопасности с учетом большого приезда гостей и международных организаций в этом году. В части обеспечения пешеходных зон, обезопасить движение наиболее уязвимых участников дорожного движения – с достоинством и на достаточно высоком уровне исполнили сотрудники Государственной автомобильной инспекции.