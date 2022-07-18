«Особое внимание – дорожной безопасности». Как прошли фестивальные дни у витебской милиции?
Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» завершился в Витебске. Торжественная церемония закрытия прошла 17 июля и закончилась далеко за полночь. Разрешилась и главная интрига форума. Стали известны имена лауреатов и обладателя Гран-при взрослого конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В Витебске гости и участники фестиваля чувствовали себя комфортно и безопасно. Это заслуга правоохранителей – лучшие из них получили благодарности.
Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Мы уделили особое внимание дорожной безопасности с учетом большого приезда гостей и международных организаций в этом году. В части обеспечения пешеходных зон, обезопасить движение наиболее уязвимых участников дорожного движения – с достоинством и на достаточно высоком уровне исполнили сотрудники Государственной автомобильной инспекции.
Витебск все никак не может сказать любимому фестивалю до свидания. Концерты продолжаются даже после официальной церемонии закрытия. И, судя по проданным билетам, этим вечером в Летнем амфитеатре снова будет аншлаг. Публика ждет звезд шансона. А уже 19 июля васильковая столица начнет готовиться к 32-му фестивалю. Дирекция уже анонсировала джазовую программу с Денисом Мацуевым. А значит, менее чем через год мы снова услышим магические слова: «Увага, гаворыць и паказвае Витебск».
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