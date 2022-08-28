В Орше задержан мужчина, который жестоко убил работницу почты

Новости Беларуси. Жестокое убийство в Орше раскрыто по горячим следам. В местный Департамент охраны поступил сигнал о том, что в одном из почтовых отделений города сработала сигнализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывший наряд обнаружил задымление в помещении и труп женщины с признаками насильственной смерти. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в отделение почты зашел неизвестный. В этот момент других посетителей там не было. Мужчина зверски убил работницу почты и похитил из кассы более трех тысяч рублей.Чтобы скрыть следы убийства, мужчина поджег почтовое отделение. Операцией по поимке убийцы руководил министр МВД Иван Кубраков, прибывший на место.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый за кражи, хулиганство, разбой и убийство житель Орши. При задержании он попытался скрыться. Сотрудники милиции применили оружие. С огнестрельными ранениями мужчина госпитализирован в больницу.