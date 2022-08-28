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В Орше задержан мужчина, который жестоко убил работницу почты

28 августа 2022 08:23
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Новости Беларуси. Жестокое убийство в Орше раскрыто по горячим следам. В местный Департамент охраны поступил сигнал о том, что в одном из почтовых отделений города сработала сигнализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Орше задержан мужчина, который жестоко убил работницу почты -1

Прибывший наряд обнаружил задымление в помещении и труп женщины с признаками насильственной смерти. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в отделение почты зашел неизвестный. В этот момент других посетителей там не было. Мужчина зверски убил работницу почты и похитил из кассы более трех тысяч рублей.Чтобы скрыть следы убийства, мужчина поджег почтовое отделение. Операцией по поимке убийцы руководил министр МВД Иван Кубраков, прибывший на место.  

В Орше задержан мужчина, который жестоко убил работницу почты -4

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:  
В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый за кражи, хулиганство, разбой и убийство житель Орши. При задержании он попытался скрыться. Сотрудники милиции применили оружие. С огнестрельными ранениями мужчина госпитализирован в больницу.  

В Орше задержан мужчина, который жестоко убил работницу почты -7

Проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается.  

# Убийство # происшествия # Андрей Любимов # Иван Кубраков # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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