Новости по тегу #Андрей Ломакин

На праздничный молебен собрались сотни минчан и гостей столицы. В храме можно увидеть первоклассников, которые только готовятся открыть бесконечный мир знаний, а также родителей и педагогов.
Важной частью пасхальных традиций считается украшение и наполнение пасхальной корзины – символа изобилия, благополучия и надежды. Она олицетворяет собой дары, которые мы приносим Богу в благодарность за его жертву и воскресение.
Икона приплыла в Минск по водам Свислочи в 1500 году. С тех пор она находится в нашем городе. Икона не с проста называется чудотворной. Были зарегистрированы случаи исцеления от различных болезней, а также случаи получения просимого перед иконой Божьей матери прихожанами.
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