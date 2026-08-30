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Новости по тегу #Андрей Ломакин

Молебны перед началом нового учебного года проходят в храмах Беларуси
30 августа 2026 11:16

Молебны перед началом нового учебного года проходят в храмах Беларуси

Что положить в пасхальную корзину и как не следует украшать яйца? Поговорили с иереем
11 апреля 2026 14:03

Что положить в пасхальную корзину и как не следует украшать яйца? Поговорили с иереем

«Икона не с проста называется чудотворной» – поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора
15 июля 2025 13:11

«Икона не с проста называется чудотворной» – поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора

Яблочный Спас, или Преображение Господне. Разбираемся, как появилось название праздника
19 августа 2023 14:02

Яблочный Спас, или Преображение Господне. Разбираемся, как появилось название праздника

О такой профессии вы могли и не слышать. Поговорили с храмовым флористом о необычной работе
31 мая 2023 17:09

О такой профессии вы могли и не слышать. Поговорили с храмовым флористом о необычной работе

Белорусские традиции на Вербное воскресенье. Как наши предки готовились к празднику?
08 апреля 2023 13:17

Белорусские традиции на Вербное воскресенье. Как наши предки готовились к празднику?

Как отмечают Рождество белорусы и что стоит сделать до Крещения?
07 января 2023 17:56

Как отмечают Рождество белорусы и что стоит сделать до Крещения?

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе
07 января 2023 14:25

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе

«В небо над Минском поднимут стаю голубей – 86 птиц». Когда откроют памятник митрополиту Филарету?
03 мая 2022 14:27

«В небо над Минском поднимут стаю голубей – 86 птиц». Когда откроют памятник митрополиту Филарету?

«Все мы хотим надеяться на чудо». Как православные Беларуси отмечают Рождество?
07 января 2022 15:00

«Все мы хотим надеяться на чудо». Как православные Беларуси отмечают Рождество?

Матвей, Алиса, Максим. Какие ещё имена самые популярные у минчан?
02 декабря 2021 09:27

Матвей, Алиса, Максим. Какие ещё имена самые популярные у минчан?

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?
02 ноября 2021 13:47

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?