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«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе

07 января 2023 14:25
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Новости Беларуси. Торжественные богослужения проходят по всей стране. Белорусы приходят в церкви, чтобы зажечь свечи и помолиться о самом сокровенном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе-1

В Минске сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе. Многие из них пришли вместе с детьми. Около входа в храм установлена композиция с главным символом Рождества – яслями, в которых лежит новорожденный Иисус Христос. Внутри собора праздничное убранство: ели украшены разноцветными шарами и яркими огнями.

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе-3

Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Такие великие праздники, как Пасха и Рождество Христово, предваряются многодневными постами. Так, перед Рождеством Христовым верующие люди совершали труд рождественского поста. Но в сам праздник Рождества Христова всякий пост отменяется, радость рождения Христа превосходит всякие ограничения. И поэтому сегодня на службе мы не услышим грустных песнопений, все песнопения ликуют, что Христос пришел в этот мир. На трапезе разрешается великое утешение братий, то есть непостные блюда. И такой светлый период будет продолжаться не день и не два, а целых 12 дней, вплоть до дня Крещения Господня.

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе-5

Это, конечно, большой и светлый праздник. Чтобы люди любили друг друга, чтобы было терпение, мирное небо, здоровье и счастье. Поэтому мы идем в храм помолиться, поговорить, высказать свои эмоции, что-то попросить у Бога.

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе-7

Я пришла с внучками своими, сводить их, показать, мы уже не первый раз приходим.

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе-9

Рождество – это такой праздник семейный. В глубине души это надо все любить, не на показуху, а просто любить этот праздник, сочельник, эти звездочки, символы этого всего. У меня семья, дети, внуки, поэтому очень святое, и в церковь пришла.

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе-11

Воодушевляешься, пропитываешься этим духом Рождества, все-таки светлый праздник, хочется всем пожелать мира, добра, всего самого хорошего.

«Воодушевляешься, пропитываешься духом Рождества». Сотни верующих собрались в Свято-Духовом соборе-13

Накануне в храме прошло праздничное богослужение. Рождественскую литургию возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

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# Рождество # Андрей Ломакин

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