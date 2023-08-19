Яблочный Спас, или Преображение Господне. Разбираемся, как появилось название праздника

Сегодня, 19 августа, христиане по всей стране несут свой урожай на освящение, чтобы отметить Яблочный Спас. Так откуда в действительности пришел к нам этот праздник, что он символизирует и какие приметы, связанные с ним, существуют?

Мария Сабирова, корреспондент:

Сегодня верующие отмечают Яблочный Спас, православный праздник, отмечающий наступление осени и освещение яблочного урожая.

По церковным обычаям в основе праздника лежит библейская легенда.

Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

Праздник, который в народе называют Яблочным Спасом, на самом деле никакого отношения к яблокам не имеет, потому что называется он Преображение Господне. Это воспоминание о том, как Господь Иисус Христос взял своих учеников: Петра, Якова и Иоанна, возвел их на гору Фавор и преобразился перед ними, то есть явил свою божественную природу. Лицо его просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как снег.

Это событие богословы описывают как проявление божественной природы Христа. Чтобы удостоверить своих учеников в том, что Иисус – спаситель мира.

Андрей Ломакин:

Почему же в народе называют этот праздник Яблочным Спасом? Потому что в древности к дню Преображения Господня было приурочено освящение первого урожая винограда, а в наших широтах стали освящать яблоки. Именно поэтому приносят в храм плоды – яблоки или виноград. Но главная тема этого дня остается именно преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор.

В народном календаре существует множество примет, связанных с погодой. Считается, что какая погода будет 19 августа, такая и на Покров 14 октября, а также в течение января. Если сухой день, осенью будет мало дождей. Солнечный, жаркий день знаменует о суровой зиме. Но неважно, какая погода будет за окном, когда празднуешь вместе с семьей.

Валерий Кацыр, гость столицы:

Стараемся отпраздновать Яблочный Спас всей семьей вместе. Накрываем праздничный стол, соответственно, трапезничаем и едим святые яблочки, освященные. Собственно говоря, стараемся как-то уделять этому празднику внимание. Потому что эти традиции еще от моей бабушки, прабабушки, мы всегда так делали.