Как верующие выбирают имя ребёнку, и в чём отличие традиций от заповедей?

Я честно спросил у обоих дедушек. Один был Василий, один был Владимир, царство им небесное. Они не сговариваясь, поскольку жили в разных городах, сказали буквально одинаково: «Спасибо, сын, что уважил, спасибо, что спросил. Спасибо, зять, что спросил. Но ты знаешь, такая у меня была сложная жизнь, такая трудная и такая тернистая, не хочу я такой участи своему внуку».

Андрей Перепечко: Да. Приходила сестра патронажная, и когда выписывала там справки, делала круглые глаза и спрашивала: «Как это так, почему не зарегистрирован»? Потому, что мы не торопились, я не торопился с именем.

Наталья Надольская : А вот интересно мнение отца Андрея. Как церковь? Современные прихожане в честь кого называют детей и всегда ли соблюдают святцы? Всегда ли в честь дедов и прадедов могут называть?

Андрей Перепечко: Полностью согласен, Иван Иванович. Абсолютно с вами согласен. Поэтому говорит: «Благодарен тебе за уважение. Но назови так, как ты посчитаешь нужным».

Андрей Ломакин, клирик кафедрального собора, заместитель председателя синодального информационного отдела:

Смотрите, в духовной жизни христианина, в жизни церкви тоже есть понятие заповеди, а есть понятие традиции. Заповеди – это нечто обязательное к исполнению каждого христианина. То есть не убей, не укради, люби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Без этого нельзя быть христианином.

А есть традиции. Традиции – это некое наше выявление во вне внутреннего состояния. И традиции, в отличие от заповедей, могут быть разнообразны. Формировались в разное время, в разных местах. И вот давать имя ребенку – это традиция.

Есть традиция по святцам называть. Делается это так, либо в день крещения, либо в ближайший день к дню рождения открывается церковный календарь, и смотрится, а какая память кого из святых празднуется. И вот если память какого-то святого – там благоверный князь Даниил, например – и человек говорит: «Хочу, чтобы мой ребенок носил это имя». Ну и вот с этим именем крестят. Но это лишь одна их традиций.

А другая традиция называть так, как вот есть сердечное такое желание. Потому что есть семьи, в которых родители, еще до того, как ребенок родился, уже знают, как бы его звали. Ну вот нравится им это имя. Тогда без всяких сомнений называют этим именем.

А есть и другие истории, когда вот мы слышим, вот во сне человек слышит имя. Нельзя сказать, что это какая-то вот, обязательно так должно быть. Может быть по-разному. Потому что наименование относится именно к традиции.

А дело в том, что когда крестится человек, имя ему нарекается-то в крещении, по большей части он получает не только имя личное, но и звание христианина. То есть в крещении есть молитва на наречение христианского имени. Этой молитвой называется и имя человека, с которым он крестится, и ему, скажем так, присваивается звание христианина. То есть христианин – это кто? Последователь Господа Иисуса Христа.

Читайте также:

«У Бога нет мертвых». Почему православные молятся об усопших?

Почему Радоница всегда во вторник? Спросили об этом этнокультуролога

Крест на кладбище пришел в негодность. Можно ли его выкидывать?