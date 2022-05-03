«В небо над Минском поднимут стаю голубей – 86 птиц». Когда откроют памятник митрополиту Филарету?

Новости Беларуси. Памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету установили у входа в Минский Свято-Духов кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня, 3 мая, запланировано освящение и открытие бронзового изваяния Героя Беларуси. В церемонии примет участие и глава государства.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Совсем скоро мы станем свидетелями исторического события. У стен древнейшего храма Минска и главного собора Беларуси будет открыт памятник Владыке Филарету. Это Герой Беларуси и первый почетный Экзарх. Именно он стоял у истоков становления белорусского православия. Это были годы сначала борьбы с религией, а потом становления. Но главная его заслуга – он стал добрым пастырем для всех нас. «Напоминать о большом человеке». В Минске установили мемориальную доску митрополиту Филарету. Читайте здесь.

Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Владыка Филарет по праву снискал уважение и любовь не только у верующих и чад православной церкви, но и у людей светских, которые в силу должности, в силу своих рабочих обязанностей работали с Владыкой Филаретом, контактировали с ним по рабочим делам. Они тоже с уважением, любовью вспоминают о высокопреосвященнейшем митрополите Филарете.

Евгений Пустовой:

Филарет умел находить нужные слова и водил дружбу со многими представителями европейских церквей. Образно говоря, он работал министром иностранных дел Московского патриархата, а затем, когда переехал в Беларусь, стал добрым отцом для многих. У него были очень добрые, дружеские отношения и с нашим Президентом. Они часто встречались в теплой атмосфере, решали какие-то вопросы. Сейчас о Владыке можно много узнать, почитать книги. А совсем недавно на базе Минской духовной академии открылся музей-кабинет, где можно познакомиться с простым интерьером одного из самых известных православных Экзархов Владыки Филарета. Там есть рабочий стол, книги. Он любил очень читать, любил прежде всего русскую классику, любил музыку. Те, кто были с ним тесно знакомы, рассказывали, что он очень любил поздравлять людей с Пасхой и обмениваться красными пасхальными яйцами.