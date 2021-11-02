«У Бога нет мёртвых». Почему православные молятся об усопших?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: У меня вопрос, отец Андрей, к вам. Скажите, как получилось, вот после принятия христианства у нас все-таки весенние Дзяды как-то сливаются с Радоницей, и в чем разница, расскажите? А осенние, получается, совпали с Дмитриевской родительской субботой в православии, и еще у католиков это у нас что? День...

Андрей Ломакин, клирик кафедрального собора, заместитель председателя синодального информационного отдела:

Знаете, когда мы говорим о принятии христианской веры, о распространении христианства, то действительно это такая очень распространенная была практика, и не только на Руси. Когда предыдущие языческие традиции, из них бралось все самое лучшее и вносилось в христианские обычаи.

А что касается поминовения усопших, то в нем, с православной точки зрения, первоначально не традиционная обертка, а духовная сердцевина. Почему православные молятся об усопших, а не только о живых? Почему мы так трепетно к ним относимся? Суть этого лежит в вероучении о том, что у Бога нет мертвых.

Когда человек заканчивает свой земной путь, он не умирает. Душа разлучается с телом. Тело мы погребаем в земле, оно истлевает в земле. Вот почему к кладбищам верующие люди относятся с благоговением, а не со страхом. Мы увидим, что на кладбище много крестов, много того, что мы встретим в храме. То есть кладбище, с православной точки зрения – это тоже святое место, как и храм. А душа отходит к Богу, и прибывает у Бога до времени второго пришествия Христа. Это очень глубокое догматическое вероучение. Но оно говорит нам о том, что после смерти человек не перестает быть. Он жив, он у Бога. А мы молимся за него, потому что христиане, в принципе, молятся друг за друга, прося божьей милости для человека и проявляя этим свою любовь к ближнему.