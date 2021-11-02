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«У Бога нет мёртвых». Почему православные молятся об усопших?

02 ноября 2021 13:45
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Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

«У Бога нет мёртвых». Почему православные молятся об усопших?-1

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
У меня вопрос, отец Андрей, к вам. Скажите, как получилось, вот после принятия христианства у нас все-таки весенние Дзяды как-то сливаются с Радоницей, и в чем разница, расскажите? А осенние, получается, совпали с Дмитриевской родительской субботой в православии, и еще у католиков это у нас что? День...  

«У Бога нет мёртвых». Почему православные молятся об усопших?-4

Янка Круг, этнокультуролог:  
Ўшанавання усіх святых.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Да.  

«У Бога нет мёртвых». Почему православные молятся об усопших?-7

Андрей Ломакин, клирик кафедрального собора, заместитель председателя синодального информационного отдела:  
Знаете, когда мы говорим о принятии христианской веры, о распространении христианства, то действительно это такая очень распространенная была практика, и не только на Руси. Когда предыдущие языческие традиции, из них бралось все самое лучшее и вносилось в христианские обычаи.  

А что касается поминовения усопших, то в нем, с православной точки зрения, первоначально не традиционная обертка, а духовная сердцевина. Почему православные молятся об усопших, а не только о живых? Почему мы так трепетно к ним относимся? Суть этого лежит в вероучении о том, что у Бога нет мертвых.  

Когда человек заканчивает свой земной путь, он не умирает. Душа разлучается с телом. Тело мы погребаем в земле, оно истлевает в земле. Вот почему к кладбищам верующие люди относятся с благоговением, а не со страхом. Мы увидим, что на кладбище много крестов, много того, что мы встретим в храме. То есть кладбище, с православной точки зрения – это тоже святое место, как и храм. А душа отходит к Богу, и прибывает у Бога до времени второго пришествия Христа. Это очень глубокое догматическое вероучение. Но оно говорит нам о том, что после смерти человек не перестает быть. Он жив, он у Бога. А мы молимся за него, потому что христиане, в принципе, молятся друг за друга, прося божьей милости для человека и проявляя этим свою любовь к ближнему.  

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы – подробнее здесь.  

# Православные в Беларуси # общество # Татьяна Савчик # Янка Круг # Андрей Ломакин # Фотофакт

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