«Икона не с проста называется чудотворной» – поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: Сегодня Свято-Духов кафедральный собор является действующим православным приходом. Это не только место служения главного священнослужителя Белорусской православной церкви, патриаршего экзарха Всея Беларуси, но и действующй приход, где кипит приходская духовная жизнь. Каждый день утром и вечером без выходных здесь проходят богослужения, действует воскресная школа, братство в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Работает сестричество сестер милосердия, действует приходская библиотека духовной литературы и даже своя швейная мастерская.

Иерей Андрей Ломакин:

Есть мнение, что эта икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой. Говорят о том, что икона приплыла в Минск по водам Свислочи в 1500 году. С тех пор она находится в нашем городе. Во время большевистских гонений икона скрывалась прихожанами. Уже в послевоенное время была возвращена в Свято-Духов кафедральный собор, где находится до наших дней. Икона не с проста называется чудотворной. Были зарегистрированы случаи исцеления от различных болезней, а также случаи получения просимого перед иконой Божьей матери прихожанами. Поэтому мы видим, что перед иконой теплятся семь больших красивых лампад. Они были подарены собору в знак благодарности за исцеление от болезни одним из прихожан.