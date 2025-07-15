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«Икона не с проста называется чудотворной» – поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора

15 июля 2025 13:11
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Икона не с проста называется чудотворной» – поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора-2

Под Покровом Богоматери! Свято-Духов кафедральный собор – сердце столицы и духовной центр страны. Виленское барокко завораживает, словно музыка в камне. Кажется, этот белоснежный корабль плывет прямо в небеса.

«Икона не с проста называется чудотворной» – поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора-4

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:
Сегодня Свято-Духов кафедральный собор является действующим православным приходом. Это не только место служения главного священнослужителя Белорусской православной церкви, патриаршего экзарха Всея Беларуси, но и действующй приход, где кипит приходская духовная жизнь. Каждый день утром и вечером без выходных здесь проходят богослужения, действует воскресная школа, братство в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Работает сестричество сестер милосердия, действует приходская библиотека духовной литературы и даже своя швейная мастерская.

«Икона не с проста называется чудотворной» – поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора-6

История жемчужины выдалась непростой. После войны из Петропавловского собора в Свято-Духов храм вернулась его главная Покровительница – чудотворная Минская икона Пресвятой Богородицы. Возле нее всегда очереди паломников. С верой и молитвой невозможное становится возможным.

«Икона не с проста называется чудотворной» – поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора-8

Иерей Андрей Ломакин:
Есть мнение, что эта икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой. Говорят о том, что икона приплыла в Минск по водам Свислочи в 1500 году. С тех пор она находится в нашем городе. Во время большевистских гонений икона скрывалась прихожанами. Уже в послевоенное время была возвращена в Свято-Духов кафедральный собор, где находится до наших дней. Икона не с проста называется чудотворной. Были зарегистрированы случаи исцеления от различных болезней, а также случаи получения просимого перед иконой Божьей матери прихожанами. Поэтому мы видим, что перед иконой теплятся семь больших красивых лампад. Они были подарены собору в знак благодарности за исцеление от болезни одним из прихожан.

Подробнее в видео.

# Андрей Ломакин # Православные в Беларуси

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