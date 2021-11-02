«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?

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Андрей Ломакин, клирик кафедрального собора, заместитель председателя синодального информационного отдела:

Дело в том, что в церковном календаре существуют дни особого поминовения усопших. Есть как бы несколько кругов богослужебных – годовой круг и недельный. Так вот, в недельном богослужебном круге каждая суббота посвящена особым молитвам за наших усопших. Мы это можем видеть в богослужении в виде присутствия особых песнопений об усопших, особых молитв. Но когда мы говорим о годичном богослужебном круге, то существует особые дни поминовения усопших. В народе их называют родительскими субботами. В эти дни совершаются заупокойные богослужения и поминаются имена наших близких, наших усопших. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Суббота – это не просто выбранный день недели? Андрей Ломакин:

Дело в том, что, как я уже сказал…

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня, кстати, есть небольшая информация, может быть даже история, чтобы сакцентировать внимание, почему именно 2 ноября. Католической церковью установлен единственный в году День поминовения всех умерших, 2 ноября. История этой даты относится к самому концу X века. Когда пилигрим, возвращавшийся из Святой земли, был в этот день заброшен бурей на неведомы остров с расщелиной настолько глубокой, что из нее, то есть из-под земли, доносились стенания грешников и проклятия адских существ, которые особо сетовали на действенность молитв. Ну, то есть плохо им было. Таким образом был установлен День молитвенного заступничества за души всех умерших.

Андрей Ломакин:

Вот я в общем рассказал о родительских субботах. Но конкретные родительские субботы приурочены, как правило, к конкретным событиям. Так, например, самый известный поминальный день, в народе называемый Радоница, что это такое? Дело в том, что Радоница совершается во вторник после Светлой пасхальной седмицы. А по церковному уставу в Светлую седмицу не совершаются поминовения усопших. Первое поминовение усопших, положенное после Пасхи – это есть Радоница, вторник после Светлой седмицы. Поэтому этот день вошел как в народное почитание, как такой день особого поминовения усопших. Что касается Димитриевской родительской субботы, то действительно была установлена она в память о битве на Куликовском поле при Дмитрии Донском. И первоначально в этот день поминали именно усопших воинов, которые пали в этой битве. Но со временем почитание распространилось на всех усопших христиан. Кстати, стоит отметить, что наименование Вселенская родительская суббота... А вселенная что? С древней точки зрения, это весь обитаемый мир. Вселенская родительская суббота, в этот день поминаются все, как говорится, от века усопшие христиане. То есть те, которых мы может быть уже и не помним, но молимся за них, потому что у Бога все живы. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Но совершаются ли таинства в эти дни, в эти субботы Вселенские?