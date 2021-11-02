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«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?

02 ноября 2021 13:47
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«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?-1

Андрей Ломакин, клирик кафедрального собора, заместитель председателя синодального информационного отдела:  
Дело в том, что в церковном календаре существуют дни особого поминовения усопших. Есть как бы несколько кругов богослужебных – годовой круг и недельный. Так вот, в недельном богослужебном круге каждая суббота посвящена особым молитвам за наших усопших. Мы это можем видеть в богослужении в виде присутствия особых песнопений об усопших, особых молитв.  

Но когда мы говорим о годичном богослужебном круге, то существует особые дни поминовения усопших. В народе их называют родительскими субботами. В эти дни совершаются заупокойные богослужения и поминаются имена наших близких, наших усопших.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Суббота – это не просто выбранный день недели?  

Андрей Ломакин:  
Дело в том, что, как я уже сказал…  

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
У меня, кстати, есть небольшая информация, может быть даже история, чтобы сакцентировать внимание, почему именно 2 ноября. Католической церковью установлен единственный в году День поминовения всех умерших, 2 ноября. История этой даты относится к самому концу X века.  

Когда пилигрим, возвращавшийся из Святой земли, был в этот день заброшен бурей на неведомы остров с расщелиной настолько глубокой, что из нее, то есть из-под земли, доносились стенания грешников и проклятия адских существ, которые особо сетовали на действенность молитв. Ну, то есть плохо им было. Таким образом был установлен День молитвенного заступничества за души всех умерших.  

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?-7

Андрей Ломакин:  
Вот я в общем рассказал о родительских субботах. Но конкретные родительские субботы приурочены, как правило, к конкретным событиям. Так, например, самый известный поминальный день, в народе называемый Радоница, что это такое? Дело в том, что Радоница совершается во вторник после Светлой пасхальной седмицы. А по церковному уставу в Светлую седмицу не совершаются поминовения усопших. Первое поминовение усопших, положенное после Пасхи – это есть Радоница, вторник после Светлой седмицы. Поэтому этот день вошел как в народное почитание, как такой день особого поминовения усопших.  

Что касается Димитриевской родительской субботы, то действительно была установлена она в память о битве на Куликовском поле при Дмитрии Донском. И первоначально в этот день поминали именно усопших воинов, которые пали в этой битве. Но со временем почитание распространилось на всех усопших христиан.  

Кстати, стоит отметить, что наименование Вселенская родительская суббота... А вселенная что? С древней точки зрения, это весь обитаемый мир. Вселенская родительская суббота, в этот день поминаются все, как говорится, от века усопшие христиане. То есть те, которых мы может быть уже и не помним, но молимся за них, потому что у Бога все живы.  

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:  
Но совершаются ли таинства в эти дни, в эти субботы Вселенские?  

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?-10

Андрей Ломакин:  
Да, дело в том, что каждый праздник и каждый день особого поминовения почитается главным христианским богослужением – Божественной литургией. На которой совершается главное христианское таинство – таинство евхаристии или более известное нам под названием таинство причастия.  

«У Бога нет мертвых». Почему православные молятся об усопших – подробнее здесь.  

# Православные в Беларуси # общество # Андрей Ломакин # Татьяна Савчик # Наталья Надольская # Александра Каштанова # Фотофакт

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