Белорусские традиции на Вербное воскресенье. Как наши предки готовились к празднику?

Так я не бʼю, вярба бʼе. За тыдзень, Вялікдзень. Здароўе – у косці, хвароба – у лес.

Вербное воскресенье к нам приходит! По церковному календарю этот праздник известен, как Вход Господень в Иерусалим. Существовало древнее пророчество, согласно которому Спаситель мира войдет в Иерусалим, но никак земные властители, на величественном коне, а на скромном ослике. Благочестивый народ сразу понял, что Иисус из Назарета. Он сотворил многие чудеса, исцелил больных и даже воскресил умерших. Люди приветствовали Спасителя, устилая его путь пальмовыми ветками и одеждой. Но так как в наших широтах нет пальм. Появилась добрая традиция освещать в этот день символ весны – вербу.

Андрей Ломакин, клирик Свято-Духового кафедрального собора:

Этот праздник, конечно, имеет и другую сторону, ведь за славой входа Господня в Иерусалим последовала ночь Голгофская – распятие на кресте Господа Иисуса Христа. Это говорит о том, как часто люди ждут от Бога милости, помощи, но очень часто не желают отдать ему свое сердце, свои добрые дела, свое время, свои усилия. А ведь Господь хотел бы, чтобы ради нашего же духовного блага мы делали больше добрых дел, больше молились. Эти освященные вербы напоминают нам о торжестве входа Господня в Иерусалим.

У наших предков на вербу были большие надежды. Ее считали оберегом. Веточки заготавливали заранее и старались украсить. Верили, что она отведет от дома гром и молнию, а также злостных вредителей на огороде.

Яна Потапенко, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Галінкі вярбы ставілі на покуці, у самым пачэсным і самым важным месцы. Калі год праходзіў, гэтыя старыя вербы можна было спаліць. І гэтым попелам пасыпаць, напрыклад, той жа агарод. Вярба як сімвал такой пладароднасці. Яна павінна была дапамагаць у нейкія важныя моманты.

В этот весенний праздник особенно хочется красоты. Мы подскажем, как создать неземную композицию дома. Возьмем сухоцветы, декоративные элементы – все что угодно вашей душе и гармонично впишется в интерьер. Приступаем!

Анастасия Кардовская, флорист:

В первую очередь для работы нам понадобится верба. Чтобы она у нас с вами не разваливалась, мы ее скрепим атласной лентой. Добавим волшебных ноток при помощи эвкалипта и пампасной травы. Все фиксируем горячим клеем. Он прозрачный и не оставляет следов.

Анастасия Кардовская:

Для декора мы можем использовать не только те элементы, которые я выбрала, а также различные декоративные яйца. Вот такие искусственные ветки зелени добавят нашему букетику пышности и яркости. Можно также использовать бабочки, различные фигурки, которые вы можете изготовить сами, своими руками Полет фантазии. Формируйте букетик с хорошим настроением. Результат не заставит себя ждать. Для эстетичного вида не забудьте подрезать кончики.

Анастасия Кардовская:

Вот таким образом за 10 минут в домашних условиях мы с вами смогли создать очаровательную композицию из вербы. Можно сделать вербу разной. Вот, допустим, как у меня есть второй вариант – я использовала декоративных птичек.

За Вербным воскресеньем последует Страстная седмица. Неделя строгого поста и духовной сосредоточенности, чтобы с чистой душой и мыслями встретить светлый праздник Пасхи.