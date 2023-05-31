О такой профессии вы могли и не слышать. Поговорили с храмовым флористом о необычной работе

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с Татьяной Тихоновой, флористом Всехсвятского прихода Минска. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Сегодня нам довелось присутствовать при подготовке к празднику во Всехсвятском приходе города Минска. Рад представить – Татьяна Тихонова, храмовый флорист. Я правильно вас назвал?

Татьяна Тихонова, флорист Всехсвятского прихода Минска:

Да, абсолютно правильно. Можно храмовый флорист либо благоукраситель, смысл от этого не меняется. Чем занимается храмовый флорист? Олег Лепешенков:

Вот мы знаем, флорист – специалист по созданию цветочных композиций. А чем работа ваша, ваш труд по украшению храмового пространства отличается от работы флориста? Татьяна Тихонова:

Во-первых, это понимание того, для кого ты это делаешь. Сразу расставляются все акценты. Очень важное отличие храмового флориста от мирского – это то пространство, где ты находишься. И учитывая, что оно полно благодатью Божией, то получает флорист огромную радость от своего труда, умиротворения. Технически это абсолютно ничем не отличается от мирской флористики. Олег Лепешенков:

А какие-то праздники требуют вашего особого участия? Татьяна Тихонова:

Все праздники, двунадесятые праздники, праздники, которые почитаются в каком-то особом конкретном храме, святых, которые особенно почитаются в каждом конкретном храме. Но для флориста храмового, я думаю, самые замечательные и радостные праздники – это Рождество, Пасха, Троица и все остальные двунадесятые праздники. Богородичные праздники – это праздники, любимые прихожанами – и благоукрасительные, потому что они очень нежные и трепетные. И, опять же, вкладывая смысл более глубокий, то сразу обретает все очень замечательную и красивую форму. И получается все гораздо интереснее и лучше, чем ты творил для какого-то конкретного человека.

Олег Лепешенков:

Известно, что когда иконописец готовится писать икону, он молится, даже постится. А вы? Татьяна Тихонова:

Обязательно. Потому что мой путь в храм и к флористике связан с огромными испытаниями. Я выжила благодаря тому, что нахожусь в храме. То есть это был длинный путь восстановления меня, то есть Господь собирал меня по крупицам. И мое совершенствование во флористике было, наверное, тем, что меня спасло и удержало на плаву в этой жизни. И поэтому без молитвы, через которую ты чувствуешь помощь Божию, это невозможно сделать. Ты будешь акцент ставить на себе. А когда есть молитвы, ты понимаешь, что тебе идет помощь. Я могу привести очень много историй: когда ты думаешь, я так и так хочу. Приходишь, этого нет, тех цветов или той цветовой гаммы, смиряешься и говоришь: пускай будет вот так. А то, что будет вот так – это получается лучшим образом. Олег Лепешенков:

А что люди говорят, когда видят эти композиции вокруг икон? Татьяна Тихонова:

Творчество флориста и работа флориста, именно храмового пространства – это сослужение. То есть служат священники, а цветы дополняют красоту, торжество, величие праздника, того события, которое мы отмечаем. А прихожане наши очень радуются. Поскольку композиции у нас еще и в алтарной части стоят, то батюшка не представляет богослужение, чтобы не было живых цветов. Потому что живые цветы напоминают, что мы трудимся для живого Бога. Это нечто, это живой Бог и живые цветы тому подтверждение, что мы несем для Бога свою маленькую жертву и трудимся для его славы, для его величия. Олег Лепешенков:

О христианском понимании красоты мы попросили рассказать иерея Андрея Ломакина, клирика Свято-Духова кафедрального собора города Минска.

Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Есть такой принцип, что на внешнем отражается внутреннее. Вот почему украшают храмы. Почему для храмов всегда было самое красивое украшение? Потому что храм – это отблеск небес на Земле, это частица царства небесного на Земле. Входя в храм, человек должен прикасаться к небесной, неземной красоте. Поэтому внешнее убранство храма и его внутренний интерьер должны напоминать нам о небе. И это раскрывает нам христианское отношение к красоте в общем. Красота внешняя должна быть подкреплена красотой внутренней. И для христианина это внутреннее наполнение. Это красота во Христе, стремление к Евангельскому образу жизни. Просвещение Благодати Святого Духа, о которой мы говорим в день Святой Пятидесятницы. Как можно стать храмовым флористом? Олег Лепешенков:

А вот если кто-то хотел бы потрудиться цветами, другой жертвой, своими способностями? Татьяна Тихонова:

Ему нужно просто захотеть, в первую очередь. Если говорить о храме, то просто прийти куда-то и сказать: я хочу вам помочь, потрудиться с цветами. Я думаю, любой храм будет рад принять эти руки. А если у человека не хватает опыта и знаний, то нужно прийти и поучиться, как наши ученицы. На базе нашего прихода были проведены курсы по храмовой флористике. Они прошли в течение полугода. Это был наш первый опыт, было много вопросов. Но я думаю, что все получилось у нас.

Татьяна Тихонова:

Сейчас мы находимся в нашей маленькой мастерской, где происходит процесс творческий, то есть создание композиции к иконочке праздника и создание композиции в алтарную часть. В алтарную часть делаются композиции в кашпо. Они ставятся на подставочке за престолом. И веночек, который делается к иконе праздника. Главное, чтобы было красиво и гармонично. Особенности богородичных праздников: там больше используется белый цвет, голубой цвет. Важно, чтобы при выборе цветов для украшения иконы не было колючих цветов и ароматных цветов с резким запахом, потому что не все могут переносить. А все остальное – это проявления каждого человека через цветы. Нет каких-то жестких правил и канонов при украшении иконочек в храме. Больше руководствуется человек любовью, для кого он это делает. Создает красоту. Вот так происходит процесс украшения иконочки. А сейчас мы можем с вами пройти в храм и посмотреть, для какого пространства мы делаем это украшение. В храмовом пространстве украшается центральная иконочка праздника, по благословению могут украшаться Царские врата, композиции на сырье у иконочки Спасителя Пресвятой Богородицы. Если какие-то особые мероприятия и торжества, могут украшаться более объемно. Все это зависит от количества рабочих рук, от количества материалов и от желания.

Елена Семченко, руководитель курса флористики в Минском духовном училище:

Без благословения священника, без молитвы, без внутреннего духовного состояния не получится ни одна композиция. Дело в том, что при украшении той или иной иконы мы молимся цветами. Где можно этому научить? Олег Лепешенков:

То есть флористике можно научиться и даже в духовном учебном заведении? Татьяна Тихонова:

Уже сейчас можно. Олег Лепешенков:

Расскажите подробнее, что это за курс? Татьяна Тихонова:

Курсы по храмовой флористике были организованы по благословению владыки Вениамина на базе духовного училища. То есть там проходили теоретические занятия. А по благословению отца Федора теоретическая часть проходила на базе храма памятника Всехсвятского прихода. Вот так потихонечку мы учились учить и учились учиться. И из раза в раз мы поняли, что это очень нравится, это захватывает так же, как меня когда-то захватила эта волна. Потому что работа с цветами – это всегда очень интересно. Они живые, и ты сам всегда обогащаешься, и всегда ты сам раскрываешься. Это очень красиво и приятно. Олег Лепешенков:

Татьяна Анатольевна, а для вас что есть красота? Татьяна Тихонова:

Для меня красота – внутреннее содержание человека, первое. То, что идет из рук человека – это продолжение как бы тебя. То есть, если ты внутри наполняешься и украшаешься добродетелями, то тогда и творчество твое будет красивым и гармоничным, дарить радость людям. Олег Лепешенков:

Как же красота храма влияет на красоту души человека? Татьяна Тихонова:

Красота храма. Я думаю, что не красота храма как храмового пространства, а красота совместной молитвы, богослужения наполняет человека благодатью. Олег Лепешенков:

Совсем скоро будет праздник Троицы. Как к нему украшаются храмы? И как украсить свой дом? Татьяна Тихонова:

Украшение иконы к каждому конкретному празднику привязывается еще к облачению священнослужителей. То есть в Троицу священники служат в зеленом облачении. Поэтому, первое, что есть зеленое – это березка. Плюс добавляются цветы живые, и все это получается очень живое и красивое. Дом надо всегда украшать цветами. Ставить букеты полевых цветов. Это будет всегда радостно.