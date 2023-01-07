Как отмечают Рождество белорусы и что стоит сделать до Крещения?

Новости Беларуси. Торжественные богослужения проходят в храмах по всей стране. Первые рождественские литургии прозвучали еще накануне вечером. Сегодня православные белорусы продолжают посещать церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие молятся о самом личном и сокровенном, а также зажигают свечи – символ теплоты и любви человека к Богу. Важным украшением храмов остается вертеп. Инсталляции традиционно повествуют о рождении Спасителя и мудрецах, которые пришли с Востока, чтобы поклониться Богомладенцу. Как говорят верующие, для православного человека каждый день – это божий подарок, но Рождество – особенная дата. Это не только красивый, но и глубоко символичный праздник.

Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Для каждого христианина Рождество Христово – это начало нашего спасения, ведь на землю пришел тот, кто своим подвигом на кресте, который он совершит в будущем во время своей земной жизни, исцелил грех Адама, первородный грех, который мешал человеку быть подобным Богу и войти в Царство Божие. Теперь каждый человек, веруя во Христа, имеет возможность духовно преобразиться, а в будущем, после своей земной жизни, наследовать жизнь вечную.

Неотъемлемой частью торжественных литургий являются песнопения. Сегодня церковный хор ликует о том, что Христос пришел в этот мир. Как личный праздник Рождество отмечают белорусы.

Рождество – это такой праздник семейный. В глубине души это надо все любить, не на показуху. У меня дочка родилась 31 декабря, 7-го мы как раз приехали домой из роддома, поэтому вот такой праздник. Читайте здесь.