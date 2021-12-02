Матвей, Алиса, Максим. Какие ещё имена самые популярные у минчан?

Знакомьтесь, поколение Альфа. За их именами мозговой штурм родителей. В честь бабушки, князя, супергероя, по гороскопу, приметам – каждому свое. В многодетной семье Философов есть традиция. Папа называет мальчиков. Мама девочек. И если с Иваном все было просто. С Миланной пришлось писать заявление в загсе. Такой жемчужины в списках еще не было.

Татьяна Философ, многодетная мама:

Мне всегда нравилось имя Анна и нравилось своеобразное имя Мила, но когда она родилась, она просто была такая милашка, была милая Анна, и так у нас единогласно сформировалось имя Миланна.

Очень красивое имя, и мне нравится, что я такая одна.

А история создания имени Дарина была не менее интересной. Во время беременности (на 8 месяце) мы были на острове Крит, меня очень сильно поразили истории о царе Дарии. Когда я родила, был православный праздник – Преображение Господне – я говорю: это дар Бога нам. Ей уже 5, каждый раз вспоминаю эти воинственные легенды о царе, потому что это у нас воевода в юбке.

В 21 веке все стремятся найти индивидуальный ключ. Чтобы на имя не оборачивалось пол-улицы и не называли по фамилии. Но в погоне за бестселлером не все средства хороши. Так, в Америке запретили называть детей Нутеллой. А вот Google расщедрился, когда узнал, что малыша назвали в его честь. На разведку мы отправились в столичный загс.

Ирина Гонтаренко, начальник отдела загс администрации Партизанского района:

Топ-5 имен мальчиков: это Матвей, Михаил, Максим, Никита и Даниил. Топ-5 имен девочек: это София, Ева, Александра, Анастасия и Алиса. У иностранных граждан, конечно, необычные имена с учетом их национальной принадлежности: Ева-Мария, Лиана-Аврелия, Тамерлан. Родители девочки присвоили имя Авегея. Это библейское имя, что означает «радость отца».

Иностранный нейминг блистает в яслях-саде № 239. Николь, Доминик, Альберт. С ними соседствуют старорусские: Мирослава, Святослав. И все же на пьедестале остается сказка: Камилла, Мия, Эльза из «Холодного сердца». Главное, чтобы ребенку было комфортно со своей путеводной звездой. Афродита Петровна – звучит странно. Имя должно быть легким, гармонировать с отчеством и фамилией. И все же главное зерно в воспитании.

Юлия Боброва, педагог-психолог:

Самое главное не вдаваться в какие-то мифические сказки, гороскопы. Все приметы мы придумываем сами и их программируем. Все Светы – светлые, теплые, добрые, они никогда не грустят. Ну, ты же Света, не грусти. Если повторять это 100 раз, скорее всего, ребенок будет подавлять свои эмоции. Во всем важна грань, потому что если вдобавок к этому родитель проявляет чрезмерно много внимания, ребенок начинает требовать то же самое от других. В течение жизни он становится более демонстративным, требующим к себе внимания. Мода приходит и уходит. Подумайте, каково будет ребенку с экзотикой через лет 10, потом 20. Подсказки на этот счет дает и церковь. Имена, которые благозвучны веками, наделены небесными покровителями. Кстати, редких там немало.