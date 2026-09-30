Новости по тегу #Андрей Горбатенко

На итоговом этапе военно-служащие отрабатывают действия в условиях оборонительного боя. За ходом занятий наблюдают представители Государственного секретариата Совета безопасности.
За ротными тактическими учениями в Новополоцке 8 сентября наблюдал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.
Ход масштабных маневров контролирует Государственный секретариат Совета безопасности. Особое внимание – работе всей вертикали управления, от Министерства обороны до конкретного подразделения.
43 человека получили воинское звание «младший лейтенант». Еще 37 вручили лейтенантские погоны.
В этом году среди дебютантов – учащиеся недавно созданного Могилевского специализированного лицея МВД.
По завершении торжественного ритуала курсанты смогли пообщаться с родными и близкими и эта встреча продолжится вне расположения академии: будущие офицеры получили свою первую суточную увольнительную.
«Искусственный интеллект нужен, мы, конечно, этим вопросом занимаемся», – рассказал начальник Военной академии.
Базовый уровень применения беспилотной авиации получат все выпускники вуза.
«Сейчас специалисты есть, уже есть свои инструкторы, которые могут готовить на данные образцы вооружения», – отметил начальник Военной академии.
В 2025-м набор на специальности в Военной академии увеличен. Как готовят лучших специалистов для белорусской армии, рассказал Андрей Горбатенко.
Дипломы получили 155 человек. Многие из них уже прошли долгий профессиональный путь. Это состоявшиеся управленцы, военная элита, способная принимать оперативные и нестандартные решения в самых сложных условиях. Именно этому в течение двух лет обучает факультет Генерального штаба.
Ребята смогли узнать о поступлении из первых уст и пообщаться с военнослужащими.
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