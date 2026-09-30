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Новости по тегу #Андрей Горбатенко

Проверка боеготовности ВС Беларуси продолжается в одной из артиллерийских бригад
30 сентября 2026 07:15

Проверка боеготовности ВС Беларуси продолжается в одной из артиллерийских бригад

Внезапная проверка боеготовности силовых ведомств по поручению Президента продолжается в Беларуси
08 сентября 2026 17:16

Внезапная проверка боеготовности силовых ведомств по поручению Президента продолжается в Беларуси

Проверка боеготовности ВС продолжается. Военнообязанные прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду
26 августа 2026 13:36

Проверка боеготовности ВС продолжается. Военнообязанные прибывают в 51-ю артиллерийскую бригаду

80 военнослужащих пополнили ряды офицерского состава Вооружённых Сил Беларуси
26 октября 2025 13:42

80 военнослужащих пополнили ряды офицерского состава Вооружённых Сил Беларуси

Состязания по строевой подготовке развернулись на плацу Военной академии
17 октября 2025 17:43

Состязания по строевой подготовке развернулись на плацу Военной академии

Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу
06 сентября 2025 10:40

Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу

Андрей Горбатенко: ИИ помогает командиру принять единственно правильное решение
13 июля 2025 17:03

Андрей Горбатенко: ИИ помогает командиру принять единственно правильное решение

Начальник Военной академии: выпускники 2025-го успели пройти базовую подготовку по применению БПЛА
13 июля 2025 17:03

Начальник Военной академии: выпускники 2025-го успели пройти базовую подготовку по применению БПЛА

Готовы ли белорусские военные к использованию «Орешника» и ТЯО – ответил Горбатенко
13 июля 2025 17:02

Готовы ли белорусские военные к использованию «Орешника» и ТЯО – ответил Горбатенко

ИИ, беспилотники, «Орешник» – чему учат в Военной академии? Поговорили с её начальником
13 июля 2025 17:02

ИИ, беспилотники, «Орешник» – чему учат в Военной академии? Поговорили с её начальником

В Военной академии Беларуси состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба Вооружённых Сил
20 июня 2025 17:09

В Военной академии Беларуси состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба Вооружённых Сил

Военная академия встретила будущих абитуриентов – около тысячи человек посетили день открытых дверей
21 декабря 2024 13:42

Военная академия встретила будущих абитуриентов – около тысячи человек посетили день открытых дверей