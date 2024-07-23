Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП

Активная пора и у курсантов Военной академии. Будущие офицеры от теории перешли к практическим отработкам. На танковом полигоне под Борисовом прошли занятия по тактической подготовке – преодолевали водную преграду на БМП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как покоряли на «броне» речную гладь? Репортаж Глеба Прокофьева.

Управляет БМП Никита Васечко. Он, как и его однокурсники, сегодня впервые преодолевает водную преграду. Ответственность двойная – Никита первым приступил к выполнению упражнения. И вот расстояние в 300 метров позади. На берегу курсанта встретил начальник академии и поздравил с отличным выполнением непростой задачи.

Никита Васечко, курсант Военной академии Беларуси:

Долго ждали плава. Плав получился таким, каким мы его ожидали. Эмоции переполняют самого себя, все прошло удачно, генерал похвалил, без замечаний. Я считаю, что все преодолел, как надо было.

Перед началом занятий проводилась инженерная разведка дна реки Березина, водолазы определили наиболее безопасный маршрут. Также измерили глубину на данном участке. Она около 2,5 метра.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Преодоление водной преграды – один из самых сложных элементов боевой подготовки. Экипаж должен уметь правильно реагировать в случае аварийной ситуации и не поддаваться панике при затоплении. Кстати, машину тоже готовят к погружению.

Руководители занятия контролируют правильность выполнения упражнения. В случае необходимости помогают курсантам. Связь по рации – это еще и моральная поддержка.

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:

Это плановое мероприятие. Они проводятся на постоянной основе и они позволяют нам подготовить настоящих офицеров, способных решать все задачи, которые будут перед ними стоять. В том числе и такое сложно мероприятие, как преодоление водных преград.