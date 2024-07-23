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Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП

23 июля 2024 16:47
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Активная пора и у курсантов Военной академии. Будущие офицеры от теории перешли к практическим отработкам. На танковом полигоне под Борисовом прошли занятия по тактической подготовке – преодолевали водную преграду на БМП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП-1

Управляет БМП Никита Васечко. Он, как и его однокурсники, сегодня впервые преодолевает водную преграду. Ответственность двойная – Никита первым приступил к выполнению упражнения.

И вот расстояние в 300 метров позади. На берегу курсанта встретил начальник академии и поздравил с отличным выполнением непростой задачи.

Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП-4

Никита Васечко, курсант Военной академии Беларуси:
Долго ждали плава. Плав получился таким, каким мы его ожидали. Эмоции переполняют самого себя, все прошло удачно, генерал похвалил, без замечаний. Я считаю, что все преодолел, как надо было.

Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП-7

Перед началом занятий проводилась инженерная разведка дна реки Березина, водолазы определили наиболее безопасный маршрут. Также измерили глубину на данном участке. Она около 2,5 метра.

Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП-10

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Преодоление водной преграды – один из самых сложных элементов боевой подготовки. Экипаж должен уметь правильно реагировать в случае аварийной ситуации и не поддаваться панике при затоплении. Кстати, машину тоже готовят к погружению.

Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП-13

Руководители занятия контролируют правильность выполнения упражнения. В случае необходимости помогают курсантам. Связь по рации – это еще и моральная поддержка.

Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП-16

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:
Это плановое мероприятие. Они проводятся на постоянной основе и они позволяют нам подготовить настоящих офицеров, способных решать все задачи, которые будут перед ними стоять. В том числе и такое сложно мероприятие, как преодоление водных преград.

Занятия по тактической подготовке – курсанты Военной академии преодолели водную преграду на БМП-19

Тренировки водителей-механиков – важная составлявшая подготовки военных. Успех на поле боя – это не только современная техника, но и профессиональный личный состав.

Подробности в видео.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Глеб Прокофьев # Андрей Горбатенко

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