ИИ, беспилотники, «Орешник» – чему учат в Военной академии? Поговорили с её начальником

Где и чему учат зенитчиков, кто идет в военные вузы и за какие специальности разворачиваются основные баталии? Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ мы поговорили с начальником Военной академии, куда, как и в другие высшие учебные заведения страны, устремились абитуриенты. 12 июля начался основной этап вступительной кампании. Подать документы можно до 17 июля. А пока узнаем, что происходит в стенах главного военного вуза Беларуси. Ольга Коршун, СТВ:

Если говорить по итогам прошлой вступительной кампании, то набор сложился. А какие планы в этом году? Конкурс на поступление – составляют ли девушки конкуренцию парням?

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Республики Беларусь:

В прошлом году мы успешно решили задачу по набору. В общем-то, обеспечен был неплохой конкурс сюда, и прошедший год говорит, что в целом к нам поступила достаточно мотивированная молодежь. Набор в Военную академию в этом году увеличен, в том числе и набор девушек. Мы, в общем-то, надеемся, что в этом году мы обеспечим повышение качества набора, а именно увеличим конкурс проходной для поступления в Военную академию. Ольга Коршун:

В Военную академию пару лет назад начали набирать девушек. Сегодня девушки какую составляют конкуренцию юношам, которые к вам поступают? И в целом оцените их подготовку. Андрей Горбатенко:

Действительно, среди всех специальностей, которые есть в Вооруженных Силах, есть специальности, где, наверное, женщины лучше справятся с этими задачами. Они более внимательны, они где-то более аккуратны, они более усидчивы – педанты. Все это позволяет им эффективно решать задачи. Это управление полетами авиации, боевое управление авиацией, это радиотехнические войска, это радиоэлектронная борьба. Конкурс – да, если у нас, например, специальность «практическая психология в военном деле», туда конкурс среди девушек бывает до восьми человек на одно место. И в этом году мы также будем набирать 45 девушек на различные специальности Военной академии Республики Беларусь. Обучение только по современным методикам

Ольга Коршун:

Вы уже неоднократно, выступая в СМИ, говорили о том, что процесс обучения был скорректирован, исходя из той информации, тех знаний, которые мы получили о том, как сегодня ведутся современные военные конфликты. Мы видим ситуацию на Ближнем Востоке – Иран, Израиль – активно там задействовали беспилотники, должны были отвечать системы ПВО, ПРО. В этом плане как готовятся будущие зенитчики? Андрей Горбатенко:

Подготовке специалистов для военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны мы, конечно же, уделяем особое внимание. Но хочу сказать, что на специальности, например, факультета противовоздушной обороны, достаточно стабильный, хороший конкурс. Мы очень тесно работаем с командованием ВВС и ВПВ. Мы очень плотно работаем с предприятиями государственного военно-промышленного комитета. То есть те, которые разрабатывают в том числе образцы вооружения для вида Вооруженных Сил. И все это внедряется. Ольга Коршун:

У нас есть доступ к этим современным образцам? Андрей Горбатенко:

Конечно. Прежде чем внедрить новый образец вооружения в войска, его нужно дать в учебное заведение, чтобы подготовить специалистов. Здесь уже дальновидность руководителей. Если мы знаем, что через год-два будет какой-то образец вооружения приниматься на снабжение Вооруженных Сил, сегодня надо начинать готовить специалистов, потому что завтра уже будет поздно. Ольга Коршун:

Во время торжественного собрания, посвященного 3 июля, Президент говорил о том, что у нас уже точно появится «Орешник». До этого у нас уже появилось тактическое и ядерное оружие. А те офицеры, те будущие офицеры, которые в тот момент еще проходили обучение, они сегодня смогут управлять этими видами вооружения? Все выпускники получат базу управления БПЛА

Андрей Горбатенко:

У нас есть стратегический друг – это Российская Федерация. Если такой образец планируется к поставке на вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь, наши военнослужащие будут применять этот образец вооружения, соответственно, проводится целый комплекс подготовки специалистов с выездом в Российскую Федерацию, в том числе организуются курсы на нашей территории. Но если разговаривать о тех передовых образцах вооружения, которые сегодня находятся в ракетных войсках, артиллерии наших Вооруженных Сил, то комплекс мероприятий реализован. Сейчас специалисты есть, уже есть свои инструкторы, которые могут готовить на данные образцы вооружения. Ольга Коршун:

Современные конфликты показали, что и беспилотная авиация сегодня играет чуть ли не самую главную роль на поле боя. Беларусь развивает эту сферу, и Президент ставил задачу активнее подтягивать студентов к этому. В Военной академии какая работа ведется в этой сфере? Андрей Горбатенко:

С 15 января текущего года в Военной академии создана кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотной авиации. И она уже функционирует. Лейтенанты, которых мы сегодня выпустили, они все успели пройти подготовку на базовом уровне и получили удостоверение о том, что они готовы и умеют применять беспилотную авиацию. Подготовка по данному направлению у нас спланирована на трех уровнях. То есть есть базовый уровень, который дается всем выпускникам. После этого мы переходим к второму, более сложному уровню. Ну, например, офицеры ракетных войск и артиллерии, которые должны уметь наносить огневое поражение, корректировать огневое поражение с применением беспилотных комплексов. Ну, и есть еще третий уровень для узких специальностей. «Искусственный интеллект нужен»

Ольга Коршун:

Америка делает ставку на искусственный интеллект в военной сфере. Пару лет назад они демонстрировали бой, где в истребителе сидел человек, истребителем управлял искусственный интеллект. Они не сказали, кто победил в этом воздушном бою, но нельзя исключать, что искусственный интеллект мог одержать победу. В нашей Военной академии берут в расчет искусственный интеллект? Какие исследования проводятся, если вы можете о них открыто говорить? Андрей Горбатенко:

Искусственный интеллект нужен. Он помогает сегодня командиру принять единственно правильное решение, от которого будет зависеть и успех тех или иных действий, но и в том числе жизни подчиненных. Поэтому искусственный интеллект нужен, мы, конечно, этим вопросом занимаемся. Есть системы, где без него не обойтись, но все равно профессионал, офицер должен быть готов, он должен быть подготовлен, он должен знать классические подходы к ведению военных действий. И, основываясь на этих своих знаниях, с применением искусственного интеллекта решать поставленную задачу. Ольга Коршун:

К нам приезжают учиться военнослужащие и из других стран. К примеру, активный, я так понимаю, обмен идет с Китайской Народной Республикой. Специалисты из этой страны. Почему к нам едут? На какие они специальности претендуют? В каких компетенциях Военной академии Беларуси заинтересован Китай