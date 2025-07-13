Готовы ли белорусские военные к использованию «Орешника» и ТЯО – ответил Горбатенко

Комплекс мероприятий по обучению тем передовым образцам вооружения, которые находятся в ракетных войсках, артиллерии, уже реализован. Об этом в интервью «Неделе» на СТВ рассказал Андрей Горбатенко. «Сейчас специалисты есть, уже есть свои инструкторы, которые могут готовить на данные образцы вооружения», – поделился начальник Военной академии Беларуси.

Отвечая на вопрос о подготовке специалистов к использованию «Орешника» и тактического ядерного вооружения, Андрей Горбатенко рассказал, что в таких случаях проводится комплекс мероприятий: наши военные выезжают в Россию, организуются курсы и на нашей территории.