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Готовы ли белорусские военные к использованию «Орешника» и ТЯО – ответил Горбатенко

13 июля 2025 17:02
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Комплекс мероприятий по обучению тем передовым образцам вооружения, которые находятся в ракетных войсках, артиллерии, уже реализован. Об этом в интервью «Неделе» на СТВ рассказал Андрей Горбатенко. «Сейчас специалисты есть, уже есть свои инструкторы, которые могут готовить на данные образцы вооружения», – поделился начальник Военной академии Беларуси.

Отвечая на вопрос о подготовке специалистов к использованию «Орешника» и тактического ядерного вооружения, Андрей Горбатенко рассказал, что в таких случаях проводится комплекс мероприятий: наши военные выезжают в Россию, организуются курсы и на нашей территории.

# Оружие и боеприпасы # Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Горбатенко

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