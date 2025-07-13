Андрей Горбатенко: ИИ помогает командиру принять единственно правильное решение

Искусственный интеллект нужен, заявил начальник Военной академии в интервью «Неделе» на СТВ. «Он помогает сегодня командиру принять единственно правильное решение, от которого будет зависеть и успех тех или иных действий, но и в том числе жизни подчиненных», – отметил Андрей Горбатенко.

И добавил, что Военная академия занимается этим вопросом: «Есть системы, где без него не обойтись, но все равно профессионал, офицер должен быть готов, он должен знать классические подходы к ведению военных действий. И, основываясь на этих своих знаниях, с применением искусственного интеллекта решать поставленную задачу».