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Андрей Горбатенко: ИИ помогает командиру принять единственно правильное решение

13 июля 2025 17:03
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Искусственный интеллект нужен, заявил начальник Военной академии в интервью «Неделе» на СТВ. «Он помогает сегодня командиру принять единственно правильное решение, от которого будет зависеть и успех тех или иных действий, но и в том числе жизни подчиненных», – отметил Андрей Горбатенко.

И добавил, что Военная академия занимается этим вопросом: «Есть системы, где без него не обойтись, но все равно профессионал, офицер должен быть готов, он должен знать классические подходы к ведению военных действий. И, основываясь на этих своих знаниях, с применением искусственного интеллекта решать поставленную задачу».

# Военная академия Республики Беларусь # Искусственный интеллект # Андрей Горбатенко

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