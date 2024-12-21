Военная академия встретила будущих абитуриентов – около тысячи человек посетили день открытых дверей

Познакомиться с главной кузницей кадров Вооруженных Сил и определиться с будущей профессией. В Военной академии прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи молодых людей и их родители стали гостями вуза. Ребята смогли пообщаться с военнослужащими и из первых уст узнать о тонкостях поступления, учебы и профессии. Не обошлось без демонстрации навыков: опытные бойцы на скорость разбирали и собирали оружие и не только.

Артем Жданович, учащийся средней школы №7 Борисова: Ходим с другом разбираем факультеты. Может поступать пойдем в Военную академию после 11 классов. В общем-то, жизнь с армией думаю связать. Больше всего тут нравится.

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:

21 декабря очередной день открытых дверей, который проводит Военная академия. Это уже стало доброй традицией. Результаты таких дней есть, потому что мы видим, что с каждым таким днем, ребят, желающих поступать в Военную академию, становится больше и больше.

Всего вуз ведет набор на 7 факультетов. Главные условия для поступления в академию – отличная физическая подготовка и успешная сдача централизованного тестирования.