Виктор Хренин принял участие в церемонии открытия главного корпуса Военной академии

Отличная материальная база Военной академии – это крепкий фундамент подготовки квалифицированных кадров. На это обратил внимание министр обороны Беларуси. Виктор Хренин принял участие в торжественной церемонии открытия главного корпуса вуза после модернизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках ремонта восстановили фасад здания и выполнили отделку внутренних помещений. Кроме того, заменили системы отопления, вентиляции, водопровода и электроснабжения, полностью обновили мебель. Особое внимание уделили актовому залу. Для проведения мероприятий международного уровня здесь появились система видеоконференцсвязи, постановочное освещение, своевременное аудио- и видеооборудование.

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:

Те помещения, которые мы сегодня в торжественной обстановке ввели в строй, они, конечно же, будут cпособствовать качеству обучения и тому, чтобы будущие офицеры получили действительно достойное образование. Ведь сегодня не просто здесь взяли и поштукатурили стены или красиво оформили помещение. Здесь реализованы передовые технологии, в том числе в IT-сфере. Сегодня здесь можно проводить мероприятие любого масштаба, не только образовательного, но и научного, конференции различные, в том числе республиканского уровня, принимать гостей из других стран.

Военное образование с каждым годом становится все более востребованным среди молодежи. Так, в 2024 году на ряд специальностей военной кузницы кадров конкурс составил более пяти человек на место.