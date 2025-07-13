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Начальник Военной академии: выпускники 2025-го успели пройти базовую подготовку по применению БПЛА

13 июля 2025 17:03
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С 15 января 2025 года в Военной академии функционирует кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотной авиации, рассказал Андрей Горбатенко в интервью «Неделе» на СТВ.

«Лейтенанты, которых мы сегодня выпустили, они все успели пройти подготовку на базовом уровне и получили удостоверение о том, что они готовы и умеют применять беспилотную авиацию», – отметил начальник Военной академии Беларуси.

Он также рассказал, что подготовка ведется на трех уровнях. Базовый дается всем выпускникам. Другие, более сложные, касаются более узких специалистов.

# Беспилотники # Оружие и боеприпасы # Военная академия Республики Беларусь # Андрей Горбатенко

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