Коллективный Лукашенко, наше гражданское общество, сохранит и приумножит страну – гендиректор СТВ
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Насколько наш лидер прагматичен, я всегда этому удивляюсь и поражаюсь. Это в то время, в 1994-1996 году. Настолько надо было видеть вперед, чтобы делать шаги по развитию нашей страны. Но тогда критиков, критиканства было выше крыши. И весь Запад стоял против этого.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я больше скажу, что я уверен, что мои внуки со словами благодарности будут вспоминать Александра Григорьевича. Потому что результаты его сегодняшнего труда они на себе ощутят в позитивном смысле.
Человек, который неравнодушен к судьбе своего государства, своего народа, работает сегодня, но смотрит далеко в будущее.
Александр Осенко:
Но нам тоже не надо уповать только на своего лидера. Нам надо думать, что мы, вы у себя в Палате представителей, в Совете Республики, в конце концов, председатели райисполкомов, которые находятся на местах, продолжали эту тенденцию. Я уверен, что вот это вот коллективный Лукашенко, который сейчас формируется, наше гражданское общество, и есть все предпосылки, оно и сохранит и приумножит нашу страну.