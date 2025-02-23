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Коллективный Лукашенко, наше гражданское общество, сохранит и приумножит страну – гендиректор СТВ

23 февраля 2025 07:35
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Насколько наш лидер прагматичен, я всегда этому удивляюсь и поражаюсь. Это в то время, в 1994-1996 году. Настолько надо было видеть вперед, чтобы делать шаги по развитию нашей страны. Но тогда критиков, критиканства было выше крыши. И весь Запад стоял против этого.

Коллективный Лукашенко, наше гражданское общество, сохранит и приумножит страну – гендиректор СТВ-2

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я больше скажу, что я уверен, что мои внуки со словами благодарности будут вспоминать Александра Григорьевича. Потому что результаты его сегодняшнего труда они на себе ощутят в позитивном смысле.

Человек, который неравнодушен к судьбе своего государства, своего народа, работает сегодня, но смотрит далеко в будущее.

Коллективный Лукашенко, наше гражданское общество, сохранит и приумножит страну – гендиректор СТВ-4

Александр Осенко:
Но нам тоже не надо уповать только на своего лидера. Нам надо думать, что мы, вы у себя в Палате представителей, в Совете Республики, в конце концов, председатели райисполкомов, которые находятся на местах, продолжали эту тенденцию. Я уверен, что вот это вот коллективный Лукашенко, который сейчас формируется, наше гражданское общество, и есть все предпосылки, оно и сохранит и приумножит нашу страну.

# Государственная политика # Интервью # Александр Осенко # Анатолий Булавко

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