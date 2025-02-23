Коллективный Лукашенко, наше гражданское общество, сохранит и приумножит страну – гендиректор СТВ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Насколько наш лидер прагматичен, я всегда этому удивляюсь и поражаюсь. Это в то время, в 1994-1996 году. Настолько надо было видеть вперед, чтобы делать шаги по развитию нашей страны. Но тогда критиков, критиканства было выше крыши. И весь Запад стоял против этого.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я больше скажу, что я уверен, что мои внуки со словами благодарности будут вспоминать Александра Григорьевича. Потому что результаты его сегодняшнего труда они на себе ощутят в позитивном смысле. Человек, который неравнодушен к судьбе своего государства, своего народа, работает сегодня, но смотрит далеко в будущее.