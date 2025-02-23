Работа по дискредитации наших Вооружённых Сил никуда не ушла – Анатолий Булавко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В 90-е годы нашу армию очень сильно дискредитировали. Молодежь всячески негативно относилась к этой работе под названием «Родину защищать». Как сейчас дела обстоят?

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Работа по дискредитации наших Вооруженных Сил никуда не ушла. Она продолжается, и в это вкладываются в том числе определенные деньги. Но важно отметить – это перемена сознания, в том числе и молодежи. Чем это продиктовано? Наверное, это комплексный подход. Это и та действительность, которая показывает, что только сильное государство с сильными вооруженными силами гарантирует мир своим гражданам. Это и руководство мудрое, очевидно. Я всегда проводил такой тест. Когда новое пополнение приходило, первая беседа – поднимите руки, кто пошел в армию. Второй вопрос – а кого забрали в армию? Хочу сказать, что пропорции меняются в пользу первых. Все-таки молодые люди в большинстве своем на сегодня день идут в армию не для того, чтобы отбыть, а вполне осознанно. И это очень важно.