Работа по дискредитации наших Вооружённых Сил никуда не ушла – Анатолий Булавко
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В 90-е годы нашу армию очень сильно дискредитировали. Молодежь всячески негативно относилась к этой работе под названием «Родину защищать». Как сейчас дела обстоят?
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Работа по дискредитации наших Вооруженных Сил никуда не ушла. Она продолжается, и в это вкладываются в том числе определенные деньги. Но важно отметить – это перемена сознания, в том числе и молодежи. Чем это продиктовано? Наверное, это комплексный подход. Это и та действительность, которая показывает, что только сильное государство с сильными вооруженными силами гарантирует мир своим гражданам. Это и руководство мудрое, очевидно.
Я всегда проводил такой тест. Когда новое пополнение приходило, первая беседа – поднимите руки, кто пошел в армию. Второй вопрос – а кого забрали в армию? Хочу сказать, что пропорции меняются в пользу первых. Все-таки молодые люди в большинстве своем на сегодня день идут в армию не для того, чтобы отбыть, а вполне осознанно. И это очень важно.
Анатолий Булавко:
Для нас сегодня, когда мы говорим о безопасности государства, ограничивать эту безопасность только военной безопасностью – это очень недальновидно. Можно иметь огромные вооруженные силы, но которых нечем кормить, нечем вооружить, и эффективность этих вооруженных сил будет ни о чем.
На уровне доктринальных документов это принято. Целые спектры безопасности, которые жизненно необходимы и важны для государства. И это, наверное, правильно. Процесс оснащения постоянно идет. Когда говорят о том, что вот, гонка вооружений идет какая-то. Да, гонка вооружения, может быть, и идет. Но важно не то, кто сколько танков сделает, а важно то, какие это танки, во-первых. А во-вторых, кто сидит за рычагами.