Небо на замке! Что значит быть военным – Анатолий Булавко в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть такое очень хорошее белорусское блюдо, называется колдуны. Но будем готовить ленивые.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Поэкспериментируем.
Александр Осенко:
Что повлияло на выбор вашей профессии?
Анатолий Булавко:
Если ты мужчина, значит, ты должен быть военным.
Александр Осенко:
Небо на замке?
Анатолий Булавко:
Естественно. Замок этот дорого стоит.
Александр Осенко:
Если это не военная тайна, первое место вашей работы.
Анатолий Булавко:
«Ты же помрешь в твоей Беларуси замполитом дорожно-строительной роты!» Хорошо, ведь помру-то на родной земле.
Александр Осенко:
Было холодно, голодно.
Анатолий Булавко:
Выдавали детское питание, ели его всей семьей.
Александр Осенко:
Сложно было военным, я это знаю не понаслышке.
Анатолий Булавко:
Есть такая профессия – Родину защищать.
Александр Осенко:
Этот коллективный Лукашенко, который сейчас формируется, сохранит и приумножит нашу страну.
Анатолий Булавко:
Вот это, наверное, тот конкретный пример, когда личность создала историю.
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