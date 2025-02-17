Небо на замке! Что значит быть военным – Анатолий Булавко в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть такое очень хорошее белорусское блюдо, называется колдуны. Но будем готовить ленивые. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Поэкспериментируем. Александр Осенко:

Что повлияло на выбор вашей профессии? Анатолий Булавко:

Если ты мужчина, значит, ты должен быть военным.

Александр Осенко:

Небо на замке? Анатолий Булавко:

Естественно. Замок этот дорого стоит. Александр Осенко:

Если это не военная тайна, первое место вашей работы. Анатолий Булавко:

«Ты же помрешь в твоей Беларуси замполитом дорожно-строительной роты!» Хорошо, ведь помру-то на родной земле.

Александр Осенко:

Было холодно, голодно. Анатолий Булавко:

Выдавали детское питание, ели его всей семьей. Александр Осенко:

Сложно было военным, я это знаю не понаслышке. Анатолий Булавко:

Есть такая профессия – Родину защищать. Александр Осенко:

Этот коллективный Лукашенко, который сейчас формируется, сохранит и приумножит нашу страну.