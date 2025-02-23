Людей интересует мир! Небо Беларуси на замке? Интервью с депутатом Анатолием Булавко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. «Сколько себя помню, перед глазами всегда были военные» – почему выбрал эту профессию

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

С рождения и до окончания школы я жил в военном городке Бобровичи. Это порядка 18 километров от Калинковичей. И сколько себя помню, перед глазами всегда были военные. Что повлияло? Окружение, наверное, повлияло. Почему? Потому что постоянно, видя военных, постоянно слушая звуки летающих самолетов, а на аэродроме в Бобровичах базировалось целых два авиационных полка, то есть полеты были фактически круглосуточные. И у меня даже мысли не было, что для мужчины может быть какая-то другая профессия. У меня сложился такой стереотип, что если ты мужчина, значит, ты должен быть военным. Познакомился со многими летчиками, и как-то впечатление произвело, разговаривая с человеком, он почему-то мне начинает рассказывать. Понимает, что я военным хочу быть, летчиком. И он мне как-то говорит: купи себе кепку с большим-большим козырьком. Я говорю: в смысле? Кепку – понятно, а козырек при чем здесь? А, говорит, чтоб небо не видеть. Потому что небо – это как болезнь. Года не проходит – и этот парень разбивается. Но желание стать военным абсолютно не ушло никуда. Единственное, что меня остановило от поступления в летное училище, – это как в свое время разговаривал на тот момент с министром здравоохранения Владимиром Караником. Он тоже хотел быть летчиком, но, говорит, по росту никуда не мог влезть. Белорусское небо на замке?

Анатолий Булавко:

Закончил я Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, но это не помешало мне в конечном итоге связать свою судьбу с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Сразу хочу отметить, противовоздушная оборона – это система целая. И то, что мы на сегодня имеем мирное небо, – это как раз результат деятельности всех элементов этой системы. Это и авиация, и зенитно-ракетные войска, радиотехнические войска. Более того, даже гражданские аэродромы, которые тоже имеют радиолокационные свои станции. То есть все это в комплексе. Это и пограничники, которые в бинокль смотрят за воздушной обстановкой в том числе. Поэтому здесь благодаря именно системности нашей противовоздушной обороны воздушное пространство на сегодня находится под полным контролем. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наше небо закрыто? Анатолий Булавко:

Да. И если мы говорим, что, допустим, беспилотник какой-нибудь нарушил воздушное пространство, то у обывателя гражданского может возникнуть вопрос: а чего не сбиваете? Мы получаем характеристики любой воздушной цели и, анализируя эти характеристики, отдаем себе отчет, несет ли это какую-то потенциальную угрозу или это действительно только провокация. Согласитесь, сбивать 200-долларовый дрон 100-тысячной долларовой ракетой, наверное, не совсем правильно. Тем не менее есть средства радиоэлектронной борьбы, которые достаточно эффективно позволяют бороться с этими дронами. Александр Осенко:

Небо на замке? Анатолий Булавко:

Естественно. Замок этот дорогого стоит. И не только в материальном плане, но и нервы, здоровье. Может быть, даже где-то семейное благополучие тех офицеров, солдат, прапорщиков, которые каждый день заступают на боевое дежурство. Коллеги выбирали Заполярье, Дальний Восток, а я сказал: хочу в Беларусь!

Александр Осенко:

Если это не военная тайна, первое место вашей работы, какие это были годы? Анатолий Булавко:

Это 1990 год. Сразу попал служить в западную группу войск. Ровно через 2 или 3 месяца после объединения Германии, после того, как разломали Берлинскую стену пресловутую, и народ Германии, как им казалось, наконец-то объединился. В те годы судьба свела меня с одним человеком. Обычный лесник, и вот он мне как-то в беседе сказал: Анатолий, я даже мечтал, чтобы Германия объединилась, но я не думал, что на старости лет стану немцем второго сорта. И, к сожалению, эта тенденция деления немцев на первый-второй сорт осталась даже спустя более 30 лет. Александр Осенко:

В то время армия у нас была не самым популярным местом для работы, и она была в упадке, мягко говоря. Анатолий Булавко:

Я еще застал и хочу отметить, это советская армия, где служили представители всего Советского Союза. То, что по учебникам учили в военном училище, – эта теоретическая база очень хорошая была. Но именно на практике выяснилось, что замполиту нужно быть не просто идеологом, но и где-то мусульманином. Очень искренне мы праздновали со своими подчиненными тот же Навруз. Александр Осенко:

В то время наши враги очень активно прилагали усилия, чтобы дискредитировать советскую армию.

Анатолий Булавко:

К сожалению, да. Мы уже вывелись в Советский Союз, основная масса. И когда был репортаж о выходе последней берлинской группировки, у меня слезы на глазах наворачивались, потому что та же, тогда мы так считали, 80-тысячная группировка союзнических войск – они себе поставили цель вывестись в течение 10 лет. У кого-то еще меньше группировки были, тоже такие сроки были. Естественно, потом, как выяснилось, эти сроки совсем не соблюдались. И как были войска на территории Германии, так они сегодня находятся. Александр Осенко:

Это вы про войска НАТО? Анатолий Булавко:

Да. Тем не менее надежда такая была. Александр Осенко:

История же показала, что нас просто обманули. Анатолий Булавко:

Да, а мы почти 300-тысячную группировку вывели фактически за год. Когда выводили, приехал представитель из главного управления кадров из Москвы, полковник. Собрал всех лейтенантов – кого куда распределять в Советском Союзе. Ту часть, где я служил, ее на ноль множили, сокращали. И когда меня спросили, куда ты хочешь ехать служить, обычно мои коллеги отвечали – романтика, Заполярье, Дальний Восток. А я сказал: хочу в Беларусь. На что мне полковник такой, заслуженный человек, сказал: лейтенант, ты что, совсем с ума сошел? Ты же помрешь в твоей Беларуси замполитом дорожно-строительной роты. На что я ему ответил: хорошо, ведь помру-то на родной земле. Людей интересует мир, а уже потом дороги и освещение улиц

Александр Осенко:

Много диалоговых площадок провели? Анатолий Булавко:

Достаточно. Если за январь всем депутатским корпусом – больше двух тысяч, это солидная цифра. И самое главное, что сама по себе диалоговая площадка, встреча с трудовым коллективом, – это не самоцель. Но видишь понимание людей. Александр Осенко:

Что их больше всего интересует? Анатолий Булавко:

Мир, а уже потом дороги, освещение улиц. Святой пример – жилищно-коммунальное хозяйство. Александр Осенко:

Это всегда, потому что все начинается с малого. Рецепт жизни от настоящего белоруса