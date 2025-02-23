Булавко: сегодня лидеры европейских государств – назначенцы без цели, кроме как отработать деньги

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Относительно поляков и прибалтов хотел бы сказать одно. Да, они тратят колоссальное количество денег, в том числе на закупку различных вооружений. Но его же потом надо еще содержать и обслуживать. И это для будущих поколений тех же поляков довольно-таки больно ударит по экономике страны.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хотелось бы надеяться, что все-таки проснется здравый смысл на каком-то этапе. На том этапе, когда еще милитаризация не поставит окончательно на колени экономику. Александр Осенко:

Я сомневаюсь, что у них он проснется. У них срабатывает некий инстинкт самосохранения тогда, когда им бьют по голове. USАID закрыли, финансирование ушло, и сейчас у них там паника. У Трампа заявления идут, которые показывают, что все плохо с демократией на Западе, а именно в Европе.

Анатолий Булавко:

Речь вице-президента в Мюнхене, недавняя буквально, свеженькая еще. Он все объяснил доступно. Его слова о том, что враг не всегда находится на внешнем периметре, иногда и внутри находится, касается всех фактически. Александр Осенко:

Мне интересно, как быстро они будут переобуваться. Анатолий Булавко:

Все зависит, в чьих банках у них лежат деньги. Если в правильных банках, то они будут до последнего идти. Если в банках, которые поддерживают ту же Республиканскую партию Соединенных Штатов Америки, то тут процесс значительно ускорится. Александр Осенко:

Элемент какой-то безвыходной ситуации. Они сами перед собой не могут признаться, что они творили непотребные вещи. Или у них очередной реванш проснулся в головах, что все равно эти фашистские, немецкие кресты должны идти на Россию... То есть каждые сто лет у них там зреет что-то в районе Франции, Германии, Лондона, что надо обязательно идти и развалить Россию. Но блицкриг в очередной раз не получается, и в конечном итоге Россия становится на военно-промышленные рельсы. В долгую с Россией воевать не получается.