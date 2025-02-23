Булавко: сегодня лидеры европейских государств – назначенцы без цели, кроме как отработать деньги
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Относительно поляков и прибалтов хотел бы сказать одно. Да, они тратят колоссальное количество денег, в том числе на закупку различных вооружений. Но его же потом надо еще содержать и обслуживать. И это для будущих поколений тех же поляков довольно-таки больно ударит по экономике страны.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хотелось бы надеяться, что все-таки проснется здравый смысл на каком-то этапе. На том этапе, когда еще милитаризация не поставит окончательно на колени экономику.
Александр Осенко:
Я сомневаюсь, что у них он проснется. У них срабатывает некий инстинкт самосохранения тогда, когда им бьют по голове. USАID закрыли, финансирование ушло, и сейчас у них там паника. У Трампа заявления идут, которые показывают, что все плохо с демократией на Западе, а именно в Европе.
Анатолий Булавко:
Речь вице-президента в Мюнхене, недавняя буквально, свеженькая еще. Он все объяснил доступно. Его слова о том, что враг не всегда находится на внешнем периметре, иногда и внутри находится, касается всех фактически.
Александр Осенко:
Мне интересно, как быстро они будут переобуваться.
Анатолий Булавко:
Все зависит, в чьих банках у них лежат деньги. Если в правильных банках, то они будут до последнего идти. Если в банках, которые поддерживают ту же Республиканскую партию Соединенных Штатов Америки, то тут процесс значительно ускорится.
Александр Осенко:
Элемент какой-то безвыходной ситуации. Они сами перед собой не могут признаться, что они творили непотребные вещи. Или у них очередной реванш проснулся в головах, что все равно эти фашистские, немецкие кресты должны идти на Россию... То есть каждые сто лет у них там зреет что-то в районе Франции, Германии, Лондона, что надо обязательно идти и развалить Россию. Но блицкриг в очередной раз не получается, и в конечном итоге Россия становится на военно-промышленные рельсы. В долгую с Россией воевать не получается.
Анатолий Булавко:
На сегодня лидеры европейских тех же государств – фактически назначенцы. У них нет цели, кроме как отработать деньги. А сейчас вроде и денег уже достаточно, и на горизонте замаячил вопрос о том, что спросят: вас сюда для чего назначали, где результат? А результата нет.
Александр Осенко:
Я вспоминаю в этом случае очень актуальную цитату Президента, когда он говорил тому же Зеленскому, общаясь с журналистами, что поменяется власть в Белом доме – и их просто сольют. И сейчас проходит просто слив.