Булавко: роль личности Лукашенко в истории суверенной Беларуси должна передаваться с молоком матери

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Было холодно, голодно, во многих военных городках не было отопления. Многие военнослужащие уходили из армии. Почему вы остались?

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Наверное, чувство долга сыграло свою роль. Скажу честно, откровенно, я в 1990-е годы и в МЧС заезжал посмотреть, можно ли найти свою судьбу. Но не зацепило. Поэтому, наверное, все-таки какое-то чувство ответственности. Александр Осенко:

Может быть, и залог нашей стабильной ситуации сейчас в армии, что как раз таки сейчас у руководства армии стоят те люди, которые пережили те сложные времена и остались в армии, потому что они идейные?

Анатолий Булавко:

Это однозначно, потому что, к сожалению, очень много офицеров, которых я знал, пошли за так называемым длинным рублем. Кто-то, даже, может быть, от безысхода. Когда сокращение армии идет… На построении утром – товарищи офицеры, 25 дней, через 25 дней акт о расформировании части. Начинаем работать, сдавать имущество. Было не по-государственному сделано в свое время. Мудрые люди сказали, что офицеры прежде всего – это хребет Вооруженных Сил. Александр Осенко:

Но избрав Президентом Александра Григорьевича Лукашенко, это все было остановлено? Анатолий Булавко:

Этому у нас очень мало внимания уделяется, что было сделано главой государства. Да, какие-то общие фразы – отвел страну от пропасти. Звучит вроде бы нормально, но именно понимание, чего это стоило, буквально сейчас только происходит. Очень хорошая книжка вышла, которая дает как раз понимание, как это происходило. Очень востребована у читателей – какой получилась книга «Наш Президент» и как ее можно купить (читайте здесь).