От БПЛА до артиллерии: что покажут на выставке MILEX-2025? Поговорили с Анатолием Булавко

Новые технологии, продукция белорусской оборонной промышленности и инновации. В Беларуси 21 мая стартует XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции будет представлена вся мощь страны. Чем будут удивлять в этом году? В следующем материале.

Влада Родовская, корреспондент:

Анатолий Анатольевич, в этом году мощь военной отрасли будет демонстрироваться на новой современной площадке. Как вы считаете, с чем связан выбор такой локации? Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это самый большой центр, самый комфортный. Причем как для тех, кто экспонаты устанавливает, так и для тех, кто будет посещать эту выставку. На мой взгляд, мудрое было решение построить такой центр, потому что наша страна стремительно развивается, нам есть что показать. Какова необходимость проведения таких выставок, как MILEX?

Анатолий Булавко:

Очень большое практическое значение несет такого рода выставки. Во-первых, это обмен опытом, потому что представлена техника не только белорусских производителей. Во-вторых, это определенный коммерческий интерес, потому что все-таки из 30 стран 40 делегаций посетят эту выставку. Это демонстрация наших технологий, нашего умения, наших способностей, что тоже является немаловажным фактором, в том числе и сдерживания наиболее горячих голов. Как белорусский военпром реагирует на современные вызовы?

Анатолий Булавко:

Вспомните лет пять назад, что такое квадрокоптер? Игрушка, не более того. Сегодня это грозное оружие, которому нужно что-то противопоставить. И наш военно-промышленный комплекс, на мой взгляд, очень своевременно и очень эффективно реагирует на эти современные вызовы и угрозы. Результат? Посмотрите по сторонам, вы все увидите. Какие виды вооружения выходят на первый план с учетом опыта СВО?