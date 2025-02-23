Мирного неба и богатырского здоровья! Анатолий Булавко поздравил с Днём защитников Отечества

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Дорогие наши зрители, с удовольствием поздравляю всех с этим замечательным праздником, Днем Защитников Отечества и Вооруженных Сил. Хочу сразу сказать, что этот праздник касается каждого, потому что сегодня мы защищаем свое Отечество не только в армейском строю, но и на хлебных нивах, в заводских цехах, в приемных медицинских учреждениях, в ученических аудиториях. Каждый на своем рабочем месте вносит свой вклад в дело защиты нашей Родины. Поэтому поздравляю вас с этим всенародным праздником. Желаю, во-первых, мирного неба. А оно будет мирным только в том случае, если каждый на своем месте будет выполнять свои обязанности. Однозначно крепкого, богатырского здоровья, успехов в деле процветания нашей страны. Если будет процветать страна, значит, и каждый гражданин будет жить лучше, богаче и счастливее. Поэтому с праздником! Всего самого-самого хорошего!