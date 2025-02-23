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Мирного неба и богатырского здоровья! Анатолий Булавко поздравил с Днём защитников Отечества

23 февраля 2025 07:18
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Мирного неба и богатырского здоровья! Анатолий Булавко поздравил с Днём защитников Отечества-2

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Дорогие наши зрители, с удовольствием поздравляю всех с этим замечательным праздником, Днем Защитников Отечества и Вооруженных Сил. Хочу сразу сказать, что этот праздник касается каждого, потому что сегодня мы защищаем свое Отечество не только в армейском строю, но и на хлебных нивах, в заводских цехах, в приемных медицинских учреждениях, в ученических аудиториях. Каждый на своем рабочем месте вносит свой вклад в дело защиты нашей Родины. Поэтому поздравляю вас с этим всенародным праздником. Желаю, во-первых, мирного неба. А оно будет мирным только в том случае, если каждый на своем месте будет выполнять свои обязанности. Однозначно крепкого, богатырского здоровья, успехов в деле процветания нашей страны. Если будет процветать страна, значит, и каждый гражданин будет жить лучше, богаче и счастливее. Поэтому с праздником! Всего самого-самого хорошего!

# День защитника Отечества # Праздничные даты # Интервью # Анатолий Булавко

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