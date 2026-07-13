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Новости по тегу #Анастасия Макеева

Доминанта города Дятлово – рассказываем о соборе святых новомучеников и исповедников Церкви Русской
13 июля 2026 17:50

Доминанта города Дятлово – рассказываем о соборе святых новомучеников и исповедников Церкви Русской

Превратила учебную лабораторию в интерактивное пространство – рассказываем о преподавателе фотографии столичного колледжа
24 июня 2026 14:46

Превратила учебную лабораторию в интерактивное пространство – рассказываем о преподавателе фотографии столичного колледжа

Палужское водохранилище овеяно таинственной легендой – вот какой
22 июня 2026 16:09

Палужское водохранилище овеяно таинственной легендой – вот какой

Белоруска вернулась из Казахстана и в 50 лет окончила колледж! Познакомились с Людмилой Крапивницкой
22 июня 2026 15:31

Белоруска вернулась из Казахстана и в 50 лет окончила колледж! Познакомились с Людмилой Крапивницкой

Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?
22 июня 2026 15:07

Что посмотреть туристам в Краснополье и кто из знаменитых белорусов – уроженец района?

Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами
22 июня 2026 14:32

Адыгейский, чечил, моцарелла – побывали в агрогородке Беларуси, который славится искусными сыроварами

Усадьба Наполеона Орды – одно из чудес Ивановского района! Побывали на малой родине знаменитого белоруса
16 июня 2026 14:42

Усадьба Наполеона Орды – одно из чудес Ивановского района! Побывали на малой родине знаменитого белоруса

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни
02 июня 2026 13:57

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни

Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов
02 июня 2026 13:53

Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов

Культурное наследие Беларуси – побывали в Слуцком краеведческом музее и узнали историю легендарных поясов
01 июня 2026 12:45

Культурное наследие Беларуси – побывали в Слуцком краеведческом музее и узнали историю легендарных поясов

Традиционная кухня, пляжный отдых и рыбалка – побывали в агроусадьбе на берегу Припяти
27 мая 2026 13:22

Традиционная кухня, пляжный отдых и рыбалка – побывали в агроусадьбе на берегу Припяти

Море Геродота – рассказываем про уникальный сплав по реке Припять
27 мая 2026 13:20

Море Геродота – рассказываем про уникальный сплав по реке Припять