Новости по тегу #Анастасия Макеева

Проект разработал в 90-е годы архитектор Леонид Макаревич. В 1994 году начали стройку. В 2017 году собор освятил митрополит Минский и Заславский Павел.
Когда стала преподавать искусство съемки, возникла идея рассказывать про историю любимой фотографии. Создала страничку в соцсетях и получила небывалый отклик.
Это настоящий оазис для местных и туристов. Сюда приезжают не только принять солнечные ванны и отдохнуть от суеты, но и за отличным клевом. Рыбалка – 10 из 10.
Людмила Крапивницкая жила в Казахстане и работала кондитером. Когда ее мама заболела, она захотела вернуться в родной Краснопольский район. Дети поддержали и переехали в Беларусь. Жизнь поменялась на 180 градусов!
На Краснопольщине проходит 14 крупных праздников и фестивалей. Они посвящены народным песням и промыслам, театру и поэзии, креативной молодежи.
Здесь всегда держали много коров. Однажды местные хозяйки решили направить молочные реки в перспективное русло.
Родовое гнездо, свое место силы Наполеон Орда зарисовал трижды. Великолепные интерьеры – как на страницах классических романов.
Церковь уникальна тем, что здесь можно увидеть старинные иконы западного, и восточного письма, и нашего белорусского.
Это каскад из 11 искусственно созданных водоемов, которые подпитываются родниками и впадают в реку Ясельда. Вода чистейшая, виды изумительные!
В XVIII веке несвижский ординат Михаил Казимир Рыбонька решил: зачем закупать за большие деньги в Турецко-Османской империи роскошные пояса, если можно наладить свое производство.
Гости из ближнего и дальнего зарубежья – не редкость. Сменить обстановку и наполниться силами – залог плодотворной жизни. Впечатляет, что возле каждого домика своя выставка старины – музей под небом.
Не бойтесь покорять море Геродота. В команде опытных профи вы будете как рыба в воде. За пять лет инструкторы уже провели более 150 сплавов.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33