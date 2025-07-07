В Беларуси есть свой Париж! Рассказываем, как появилось это французское название

Анастасия Макеева, корреспондент:
Бонжур! Всего пару часов от столицы – и вы в белорусском Париже. Здесь есть свои Елисейские поля, Эйфелева башня и местный Лувр, а самое главное – согревает свой родной колорит.
Заселфиться в Париже туристы приезжают круглый год! Оно и понятно: пейзажи на Поозерье как с полотен Моне, а люди славятся гостеприимством и яркой харизмой. И все же, как на белорусской земле появилось французское название? Узнаем у юных экскурсоводов – учащихся Новодруцкой базовой школы. Они главные хранители истории, знают все тайны и легенды.
– Па паданні жыхары нашага мястэчка бачылі, як на гары з'явіўся невялікі атрад казакоў. Яны напаілі коней сцюдзенай рачной вадой, развялі вогнішчы, зварылі кашу.
– Апоўдні з'явіліся французы, казакі прымусілі ворагаў спыніцца, заняць абарону. Бой цягнуўся 2 гадзіны. Магчыма, гэта было 4 ліпеня. Потым праз некалькі дзен праз мястэчка праходзілі галоўныя сілы Напалеона. Імператар са сваей світай размясціліся на ўзгорку.
– «Ці праўда, маляўнічы куток. Тут прыгожа, як у парках Парыжа. Давайце назавем гэтае мястэчка так – маленькі Парыж!» Ужо раніцай наступнага дня быў арганізаваны вясковы сход. 5 гвардзейцаў пачалі тлумачыць вяскоўцам, што цяпер іх паселішча будзе назваць інакш.
– Размову вялі праз мясцовага пана. Той перакладаў, як мог, а ў канцы весела спытаў, згодны стаць парыжанамі?
– Так, Парыж, толькі б кароў не чапалі...
Подробности в видео.