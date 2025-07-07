Прямой эфир

В Беларуси есть свой Париж! Рассказываем, как появилось это французское название

07 июля 2025 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Беларуси есть свой Париж! Рассказываем, как появилось это французское название-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Бонжур! Всего пару часов от столицы – и вы в белорусском Париже. Здесь есть свои Елисейские поля, Эйфелева башня и местный Лувр, а самое главное – согревает свой родной колорит.

Заселфиться в Париже туристы приезжают круглый год! Оно и понятно: пейзажи на Поозерье как с полотен Моне, а люди славятся гостеприимством и яркой харизмой. И все же, как на белорусской земле появилось французское название? Узнаем у юных экскурсоводов – учащихся Новодруцкой базовой школы. Они главные хранители истории, знают все тайны и легенды.

В Беларуси есть свой Париж! Рассказываем, как появилось это французское название-3

Па паданні жыхары нашага мястэчка бачылі, як на гары з'явіўся невялікі атрад казакоў. Яны напаілі коней сцюдзенай рачной вадой, развялі вогнішчы, зварылі кашу.
Апоўдні з'явіліся французы, казакі прымусілі ворагаў спыніцца, заняць абарону. Бой цягнуўся 2 гадзіны. Магчыма, гэта было 4 ліпеня. Потым праз некалькі дзен праз мястэчка праходзілі галоўныя сілы Напалеона. Імператар са сваей світай размясціліся на ўзгорку.
«Ці праўда, маляўнічы куток. Тут прыгожа, як у парках Парыжа. Давайце назавем гэтае мястэчка так – маленькі Парыж!» Ужо раніцай наступнага дня быў арганізаваны вясковы сход. 5 гвардзейцаў пачалі тлумачыць вяскоўцам, што цяпер іх паселішча будзе назваць інакш.
Размову вялі праз мясцовага пана. Той перакладаў, як мог, а ў канцы весела спытаў, згодны стаць парыжанамі?
Так, Парыж, толькі б кароў не чапалі...

Подробности в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Ему было 80 лет. Умер директор минского театра им. Горького Эдуард Герасимович
07 июля 2025 12:18

Ему было 80 лет. Умер директор минского театра им. Горького Эдуард Герасимович

Как святые Пётр и Феврония помогают в семейной жизни? Поговорили с протоиереем
07 июля 2025 12:02

Как святые Пётр и Феврония помогают в семейной жизни? Поговорили с протоиереем

Рыженков: роль БРИКС как опоры многополярного мира становится критически важной
07 июля 2025 10:45

Рыженков: роль БРИКС как опоры многополярного мира становится критически важной