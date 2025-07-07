В Беларуси есть свой Париж! Рассказываем, как появилось это французское название

Анастасия Макеева, корреспондент:

Бонжур! Всего пару часов от столицы – и вы в белорусском Париже. Здесь есть свои Елисейские поля, Эйфелева башня и местный Лувр, а самое главное – согревает свой родной колорит.

Заселфиться в Париже туристы приезжают круглый год! Оно и понятно: пейзажи на Поозерье как с полотен Моне, а люди славятся гостеприимством и яркой харизмой. И все же, как на белорусской земле появилось французское название? Узнаем у юных экскурсоводов – учащихся Новодруцкой базовой школы. Они главные хранители истории, знают все тайны и легенды.