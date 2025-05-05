Откуда пошло название Глуск? Эта легенда вас удивит

Навигатор зовет в Глуск! Приглашаем в телетур в программе «Путевка BY»! В 1396-м Витовт даровал эти земли Ивану Гольшанскому за хорошую службу. С того момента Глуск ведет свой отсчет.

Существует удивительная легенда. У одного князя сын пропал на охоте. Три дня и три ночи вели поиски, пока не забрели в деревню. Местные рассказали, что молодца едва не затоптал зубр, но его спасла красавица. Он решил остаться и жениться. «Как? Здесь же Глушь», – сказал князь, но любовь оказалась сильнее. Так и пошло название Глуск. Неспроста герб украшает замок. Жемчужина фортификации напоминала по форме пятиконечную звезду. Сегодня Замковая гора – излюбленное место всех жителей и туристов. Оно сохранило дух истории и притягивает как магнит.