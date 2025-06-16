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Оригинальный свиток Торы и парфюмерные флаконы XIX века – нашли в сувенирной лавке Новогрудка раритеты разных эпох

16 июня 2025 13:50
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Дух старины и рыцарства, любимый край Адама Мицкевича. За новогрудской атмосферой каждые выходные приезжают сотни туристов, влюбляются, а затем возвращаются вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».

Оригинальный свиток Торы и парфюмерные флаконы XIX века – нашли в сувенирной лавке Новогрудка раритеты разных эпох-2

Машина времени. В сувенирной лавке есть уголок ностальгии, где собрали раритеты из разных эпох. Все предметы – с Новогрудчины и источают свой шарм. Глядя на эти часы, сервизы, магнитофоны, новогодние игрушки, многие вспомнят свое детство и молодость. Но уникальное собрание не ограничивается советской эпохой. Каждый найдет свое.

Оригинальный свиток Торы и парфюмерные флаконы XIX века – нашли в сувенирной лавке Новогрудка раритеты разных эпох-4

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:
Синагоги уже нет, она была уничтожена, но местные жители спасли свиток Торы. Оригинальный. Можно к нему прикоснуться. 

Оригинальный свиток Торы и парфюмерные флаконы XIX века – нашли в сувенирной лавке Новогрудка раритеты разных эпох-6

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Внимание привлекает такие бутылочки интересные. Такое ощущение, что аптекарь из прошлого оставил.

Оригинальный свиток Торы и парфюмерные флаконы XIX века – нашли в сувенирной лавке Новогрудка раритеты разных эпох-8

Ульяна Войтович:
Да, это правда. Хотя это такие флакончики – из парфюмерной лавки. Первая парфюмерная лавка была в Новогрудке в XIX веке, в 1821 году. Теперь мы привыкли, что парфюм продается отдельно. Раньше все это продавалось, делалось в аптеках. 

Когда была реконструкция дома на Центральной площади, нашли эти оригинальные флакончики. На самом месте находки до сих пор функционирует парфюмерная лавка. И там еще остались вот такие флакончики, только закупоренные, где оригинальное содержимое, их специально не открывают. 

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # История # Сувениры # Анастасия Макеева

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