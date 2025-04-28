Говорят, сама Божья Матерь оставила след на этом камне! Показываем чудесный валун в деревне Мишевичи

Дарим путевку в Стародорожский район в программе «Путевка BY». Край камней и святынь, рухаўскіх дываноў и вековых дубов. Совершим путешествие во времени и отправимся на почтовую станцию XIX века. Заглянем в центр ремесел и сделаем оберег на счастье. И окунемся в сказочную страну в деревне Мишевичи!

Подарок Вселенной и место силы. Таинственными тропинками пробираемся в агрогородок Старые Дороги. Именно здесь находится камень-следовик. Наши предки верили, что свой след на нем оставила сама Божия Матерь, и поклонялись испокон веков. И по сей день сюда приезжают люди даже издалека с верой и надеждой.

Ирина Гриб, местный житель: По рассказам старожилов, он здесь не лежал первоначально. Гражданское кладбище находилось в другом месте, и этот камень был там, потом, когда была советская власть, проводили мелиорацию, кладбище перенесли на это место и камни эти исчезли. Никто не знал, где они. Прошло много лет, и уже в наше время школьники нашли камень.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Возле камня достаточно много лент, цветы приносят – значит, он работает и помогает?

Ирина Гриб:

Когда человек верит, то каждый надеется, что он поможет. Наверное, это на самом деле работает. Прошла молва по Беларуси, что здесь помогает. Поставили столик, скамеечку для приезжих.

Влага, которая здесь собирается, больше всего помогает от глазных болезней, и когда человек очень просит у Божией Матери, очень верит, то сбываются его самые сокровенные желания, решаются проблемы, которые до этого не могли разрешиться.