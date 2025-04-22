Купцы из Европы и Азии продавали товар на местных ярмарках! Какой была жизнь в Свислочи в XVIII веке

Весенний гид! Продолжаем приключения в заповедном пущанском крае и отправляемся в город Свислочь в программе «Путевка BY». Напишем письмо в прошлое и отправимся в историко-краеведческий музей. Восхитимся мемориалом и почтим память героев. Отыщем волшебное место и загадаем желание у камня-следовика ятвягов. А еще закружим в местных танцах и узнаем все о богатых традициях.

Отправляемся в сердце города – на Центральную площадь. За многовековую историю Свислочь принадлежала разным владельцам, но расцвет начался в конце XVIII века при графе Винценте Тышкевиче. Его детские и юношеские годы прошли во Франции. Он и его любимая супруга Тереза Понятовская очень хотели, чтобы Свислочь напоминала европейский городок. Так началась масштабная реконструкция.

Ольга Трофимик, главный хранитель фондов Свислочского историко-краеведческого музея:

Дома из центра были снесены на окраины, и образована красивая площадь Базарная. Первая ярмарка, организованная Винцентом Тышкевичем, прошла в 1792 году, а впоследствии длились эти ярмарки около месяца – с 15 августа по 25 сентября. Наши свислочские ярмарки, называлась она тогда Успенская, занимали второе место в Беларуси по своему товарообороту, сюда съезжались купцы из разных мест. Продавался самый что ни на есть разнообразный товар.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Наверное, и шелка, и специи – чего здесь только не было!