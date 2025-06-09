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Сплавы на байдарках и комната прямо в мельнице – побывали на колоритной агроусадьбе в Вороновском районе

09 июня 2025 13:46
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Летние каникулы встречаем в Вороновском районе! Этот удивительный край богат на достопримечательности. Поймаем удачу за хвост и отдохнем в сказочной агроусадьбе! Восхитимся шедевром оборонительной архитектуры и узнаем тайны единственного в Беларуси дома-крепости. Пройдемся по тропинкам Мицкевича и загадаем желание у камня любви в программе «Путевка BY».

Сплавы на байдарках и комната прямо в мельнице – побывали на колоритной агроусадьбе в Вороновском районе-2

На берегу реки Жижма в деревне Довкшаны живет сказка. Колоритная агроусадьба – семейное дело Яковичей. Она расположена посреди лесного массива. Кислородный коктейль и заливные птичьи трели – релакс в чистом виде. Здесь отдыхает душа и тело.

Сплавы на байдарках и комната прямо в мельнице – побывали на колоритной агроусадьбе в Вороновском районе-4

За красивыми видами приезжают сотни туристов из Беларуси и стран-соседок. Деревянно-каменные домики напоминают теремки. В них может расположиться летом около 20 человек. Можно приезжать большой компанией и устроить отличный тимбилдинг! А для парочек и поклонников ретро есть своя изюминка.

Сплавы на байдарках и комната прямо в мельнице – побывали на колоритной агроусадьбе в Вороновском районе-6

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Мы почти в Голландии. Такая замечательная ветряная мельница. Расскажите, что у вас там внутри? 

Татьяна Якович, хозяйка агроусадьбы:
А внутри у нас жилая комната, где можно разместить парочку влюбленных. Это такой VIP-домик, а на втором этаже – маленький музей. 

Сплавы на байдарках и комната прямо в мельнице – побывали на колоритной агроусадьбе в Вороновском районе-8

Татьяна Якович:
Многие помнят такие ковры детства, висели в каждом доме. Проигрыватели разных видов. Наши раритеты до сих пор работают. Кому нравится ретро-музыка, приезжайте со своими пластинками.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Отдых # Анастасия Макеева

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