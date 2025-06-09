Сплавы на байдарках и комната прямо в мельнице – побывали на колоритной агроусадьбе в Вороновском районе

Летние каникулы встречаем в Вороновском районе! Этот удивительный край богат на достопримечательности. Поймаем удачу за хвост и отдохнем в сказочной агроусадьбе! Восхитимся шедевром оборонительной архитектуры и узнаем тайны единственного в Беларуси дома-крепости. Пройдемся по тропинкам Мицкевича и загадаем желание у камня любви в программе «Путевка BY».

На берегу реки Жижма в деревне Довкшаны живет сказка. Колоритная агроусадьба – семейное дело Яковичей. Она расположена посреди лесного массива. Кислородный коктейль и заливные птичьи трели – релакс в чистом виде. Здесь отдыхает душа и тело.

За красивыми видами приезжают сотни туристов из Беларуси и стран-соседок. Деревянно-каменные домики напоминают теремки. В них может расположиться летом около 20 человек. Можно приезжать большой компанией и устроить отличный тимбилдинг! А для парочек и поклонников ретро есть своя изюминка.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Мы почти в Голландии. Такая замечательная ветряная мельница. Расскажите, что у вас там внутри?

Татьяна Якович, хозяйка агроусадьбы:

А внутри у нас жилая комната, где можно разместить парочку влюбленных. Это такой VIP-домик, а на втором этаже – маленький музей.