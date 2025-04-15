Машина для производства эмоций! Узнали, где покататься на самом большом внедорожнике в Беларуси

Насладиться красотой Беловежской пущи, увидеть вживую зубров, познакомиться с уникальными храмами, а также отведать банкуху и Бацькаву булку – все это можно в Свислочском районе, рассказали в программе «Путевка BY».
Насладиться красотой Беловежской пущи, увидеть вживую зубров, познакомиться с уникальными храмами, а также отведать банкуху и Бацькаву булку – все это можно в Свислочском районе, рассказали в программе «Путевка BY».
Завершаем весенний тур в агрогородке Новый Двор. Сюда съезжаются туристы со всех уголков страны и не только. В местной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи можно ощутить все прелести отдыха по-белорусски. Звуки леса – лучший саундтрек выходных.
Уютные домики, детская площадка, стильная кафешка, беседки и мангал – все включено для семейного отдыха. С трудом верится, что еще 10 лет назад на этом месте была свалка! Местный житель, настоящий патриот и энтузиаст, сотворил чудо.
Есть тема и для любителей экстрима и бомбических приключений! Знакомимся с главным героем – «Малышом»!
Это уникальный проект, который был придуман для нашей усадьбы. Он один в Беларуси! Это самый большой внедорожник Беларуси – 3,5 метра длиной и 2,5 метра высотой. На создание этого автомобиля ушло много других автомобилей.
Проводим небольшую обзорную экскурсию по Беловежской пуще. Мы едем по лесам, у нас большие выпасы зубров, есть возможность подъехать к ним поближе. Прибегают олени, косули, лисы, зайцы, волки. Зрелище, которое правда захватывает дух. Вторая часть маршрута – более экстремальная. Это осушенные болота, где есть большие горы, ухабы, по которым мы катаемся.
Настало время добавить перчинку! Отправляемся покорять местные просторы с опытным штурманом! И если вы давно мечтали почувствовать себя супергероями – вам сюда!
Машина для производства эмоций!
– А какие еще экстремальные варианты?
– Переезжаем через карьеры, наполненные водой, погружаемся с автомобилем прямо в воду, вода из-за борта заходит. Действительно страшно, а если вода холодная – страшнее вдвойне. Когда зимний период, лед ломается, трещит.
Вот он, экстрим по-беловежски, который должен попробовать этим летом каждый белорус! Одно из главных правил – уклоняться от веток. Но от форс-мажоров никто не застрахован. И это еще больше добавляет адреналина.
Подробности смотрите в видео.