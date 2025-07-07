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История этой белорусской святыни начинается ещё в XVIII веке! Побывали в Покровской церкви

07 июля 2025 13:41
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Солнце в облаках! По-другому Покровскую церковь в Осиногородке не назовешь. Она находится на возвышенности, словно трамплин к небу. Образец ретроспективно-русского стиля напоминает сказочный терем. Место удивительное. Еще в железном веке здесь было Городище. А вот история появления святыни восходит еще к XVIII веку, рассказали  программе «Путевка BY».

История этой белорусской святыни начинается ещё в XVIII веке! Побывали в Покровской церкви-2

Леонида Кожух, прихожанка:
На территории Городища находится памятник, посвященный первой литургии в честь русских воинов, погибших на территории нашей местности. 1706 год, было сражение между русскими и шведами, все захоронения были здесь. Когда хоронили этих русских воинов, на данной территории на осине оставили икону. Эта икона Одигитрия Путеводительница. В честь этой иконы была построена маленькая часовенка, затем был построен деревянный храм. Друцкие-Любецкие построили деревянный храм. Современный вид нашего храма – это 1856 год, дальше была реставрация храма где-то в 1903 году.

Подробности в видео.

# История # Туризм # Анастасия Макеева

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