История этой белорусской святыни начинается ещё в XVIII веке! Побывали в Покровской церкви

Солнце в облаках! По-другому Покровскую церковь в Осиногородке не назовешь. Она находится на возвышенности, словно трамплин к небу. Образец ретроспективно-русского стиля напоминает сказочный терем. Место удивительное. Еще в железном веке здесь было Городище. А вот история появления святыни восходит еще к XVIII веку, рассказали программе «Путевка BY».

Леонида Кожух, прихожанка:

На территории Городища находится памятник, посвященный первой литургии в честь русских воинов, погибших на территории нашей местности. 1706 год, было сражение между русскими и шведами, все захоронения были здесь. Когда хоронили этих русских воинов, на данной территории на осине оставили икону. Эта икона Одигитрия Путеводительница. В честь этой иконы была построена маленькая часовенка, затем был построен деревянный храм. Друцкие-Любецкие построили деревянный храм. Современный вид нашего храма – это 1856 год, дальше была реставрация храма где-то в 1903 году.