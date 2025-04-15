Не городской посёлок, а открытие для туристов! Рассказываем загадочную историю «Богуденки»

Насладиться красотой Беловежской пущи, увидеть вживую зубров, познакомиться с уникальными храмами, а также отведать банкуху и Бацькаву булку – все это можно в Свислочском районе, рассказали в программе «Путевка BY».

По следам аистов улетаем в Порозово. История этого живописного места начинается еще в XV веке. В 1523-м оно получило Магдебургское право. Для туристов милый городской поселок станет открытием! Здесь сохранилось немало шедевров архитектуры – Троицкая церковь, костел святого Михаила Архангела, синагога. До войны здесь дружно жили представители разных конфессий. Было училище, аптека, магазины. Гремела слава о местных гончарах и черно-глянцевой керамике!

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Усадьба «Богуденки» станет звездой для всех трэвел-блогеров и любителей архитектуры. Настоящая жемчужинка белорусского зодчества!

Невероятный шарм. Атмосферный деревянный особняк влюбляет с первого взгляда. Усадебно-парковый комплекс появился в конце XIX – начале XX века с легкой руки одного из самых богатых помещиков Гродненщины Тадеуша Бутовт-Анджейковича. Уже на то время у хозяина был свой автомобиль! «Богуденки» стали центром светской жизни. Здесь устраивали пышные приемы и кружили под живую музыку.