10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами

Уже 3 ноября в Минске пройдет ежегодная церемония вручения международной премии «За мир и права человека», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2025 году Фонд имени Эмиля Чечко вручит десять наград. Среди номинантов – деятели из Польши, Франции, России, Германии и Словакии.

Дмитрий Беляков, председатель правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко: Номинанты с российской стороны – депутат Государственной Думы, известный экономист, аналитик Михаил Делягин. Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, известнейший журналист, общественный деятель и активист. Это крайне достойные люди.

Дмитрий Беляков: В этом году также у нас на номинацию выдвинуты два депутата Европейского парламента. Мы ожидаем гостей из Финляндии, Соединенных Штатов Америки, из Германии. Кстати, к нам приедет главный редактор известнейшего немецкого журнала Compact. Это ключевой ресурс масс-медиа, который имеет альтернативную точку зрения той, которую продвигают официальные лица, тот же самый Мерц. Очень интересная будет коммуникация, интересные люди собираются.

Дмитрий Беляков:

Также мы приглашаем гостей прошлых лет – номинантов, лауреатов премии. В первую очередь это и Екатерина Дашевская, российский общественный деятель, известный журналист. Также Александр Семченко, всем известная личность, это Украина, в России сейчас проживает, который на своих глазах видел и имеет много источников, чтобы рассказать нам о ситуации с теми же украинскими детьми, что с ними происходит в европейских странах.

Мы планируем в этом году вручить 10 премий. Многое будет зависеть от того, смогут ли наши номинанты доехать до Минска в связи с изменившейся ситуацией на границах.