Из тюрьмы в функциональное общественное пространство – вот что появится в Пищаловском замке

Нашей столице исполнилось 958 лет. Возраст солидный. Старше многих европейских и русских городов и мудрее. Это о характере главного белорусского города, который закалялся, пройдя через многие испытания. Но Минск всегда находил в себе силы восстановиться из пепла, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня наша столица – настоящая красавица, которой наперебой отвешивают комплименты.

Особенно гости щедры на похвалу. Чисто, свежо, просторно, спокойно – город, где приятно жить, работать и растить детей. У Минска действительно неповторимый колорит, который гармонично сочетает историю и современность.