Из тюрьмы в функциональное общественное пространство – вот что появится в Пищаловском замке
Нашей столице исполнилось 958 лет. Возраст солидный. Старше многих европейских и русских городов и мудрее. Это о характере главного белорусского города, который закалялся, пройдя через многие испытания. Но Минск всегда находил в себе силы восстановиться из пепла, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня наша столица – настоящая красавица, которой наперебой отвешивают комплименты.
Особенно гости щедры на похвалу. Чисто, свежо, просторно, спокойно – город, где приятно жить, работать и растить детей. У Минска действительно неповторимый колорит, который гармонично сочетает историю и современность.
Совсем скоро здесь развернется масштабная работа. Пока история тех далеких дней – за высоким забором. Придадим второе звучание. С новым функционалом. Кафе, административные помещения, зона для мероприятий. Территория Пищаловского замка уменьшится до исторических габаритов. А само место станет частью туристического маршрута по историческому центру города.
Олег Сергеев, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:
Это основное замковое здание с башенками, это самое историческое, и выездная брама. И здесь была конюшня. Мы планируем сохранить вот эти три объекта.
Главный архитектор рассказывает: это типовой проект тюремного замка в стиле раннего классицизма. Замка, которому в эту году исполняется 200 лет! Работа, конечно, предстоит большая – восстановить разрушенную стену с угловой башней, вернуть исторический вид окон и дверей, максимально сохранить внутренние своды, лестницы и элементы XIX века. При этом аутентичность разбавят современностью.
Олег Сергеев, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:
Замок, он же тоже неоднородный был. По углам были башенки, потом ограда в какой-то период изменилась. Появился третий этаж, изначально третьего этажа не было. Появились другие помещения, которые, допустим, в советское время появились, которые уже не представляют ценности. Мы думаем их демонтировать и создать такое более просторное пространство.